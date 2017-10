Bătrânii liberali au pus parul pe "intruşii" pedelişti. Cum se purifică PNL Constanţa cu Dragomir atotputernicul

Bătrânii liberali au pus parul pe "intrușii" pedeliști. Cum se purifică PNL Constanța cu Dragomir atotputernicul

Vechii liberali din Constanța au început, încet, încet să-i „exmatriculeze” din partid pe foștii PDL-iști. Cu toate că cei mai mulți politicieni de la nivel central și-ar fi dorit ca fuziunea dintre PNL și PDL să dea roadele așteptate a unei mari drepte, lucrurile nu stau deloc așa la Constanța. Ba chiar, din contră! Dacă înțelegerea cu PSD făcută cu ani în urmă, care a dus la formarea USL, a fost un real succes pentru liberalii de la malul mării care au câștigat sub această umbrelă funcții importante, „căsătoria” forțată cu foștii PDL-iști nu le-a priit deloc. Ba chiar îi încurcă în așa fel încât încearcă să le facă brânci cât mai rapid.La Constanța, încă de la începutul procesului de fuziune, cei doi copreședinți desemnați atunci, Gheorghe Dragomir și Gigi Chiru nu s-au înțeles sub nicio formă. De la conferințele de presă făcute separat și până la mesajele divergente, totul nu a fost decât un fiasco care a aruncat noul PNL într-o lumină proastă. A urmat înlăturarea lui Chiru de la conducere din cauza condamnării sale cu suspendare și desemnarea în funcția de copreședinte al PNL Constanța a Sorinei Tușa. Dar, nici această schimbare nu a fost pozitivă, deoarece liderul Gheorghe Dragomir nu se înțelege nici cu înlocuitorul lui Chiru.Desemnarea candidaților pentru primării la alegerile din această vară a fost scânteia care a aprins și mai tare focul printre liberali. Vechii liberali au ieșit cu proprii candidați, în timp ce foștii PDL-iști au avut alte propuneri. În plus, atragerea unor candidați de la alte partide sau chiar dinafara partidului nu a fost pe placul celor care fac parte din fostul PDL.„Nu este normal să practici un limbaj dublu“La un moment dat, copreședintele Sorina Tușa a spus că politica transferurilor și importurilor de candidați pe ultima sută de metri nu este normală și a criticat acest mod de a face politică.„Nu este normal să practici un limbaj dublu, să condamni pe de o parte traseismul, iar pe de altă parte, să încurajezi acest mod de a face politică, din anumite rațiuni politice. Mă opun acestui tip de a face politică, pentru că nu este principial. Prin fuziune, am unit două forțe politice și am realizat un partid mare, așa că nu este normal să apelăm la persoane din afara partidului, mai ales când organizația dispune de resurse din interior. Putem câștiga bătălia politică cu PSD-ul doar cu o viziune clară și cu măsuri concrete”, spunea Sorina Tușa, copreședinte PNL Constanța.Cu toate acestea, opinia fostei PDL-iste nu a fost luată în seamă de nimeni. Ba, mai mult, au apărut candidați ai PNL la diverse primării racolați ori din exteriorul partidului, ori de la „concurență”.În aceste împrejurări, în care PNL Constanța a ajuns să țină prima pagină a ziarelor din cauza scandalurilor din interiorul formațiunii politice, cei de la centru au venit cu decizia ca filiala să nu mai aibă conducere bicefală, ci să aibă un președinte unic în persoana lui Gheorghe Dragomir, cu toate că există mai multe voci prin partid care spun că desemnarea unei alte persoane care să nu facă partizanate în filială ar fi o decizie mult mai bună.Gheorghe Dragomir, propunerea PNL la șefia CJCÎn altă ordine de idei, Dragomir a tot spus de-a lungul timpului că nu mai intenționează să mai candideze pentru un nou mandat la conducerea PNL și că nu dorește decât să-l ducă la bun sfârșit pe acesta. În plus, el a mai precizat de nenumărate ori că intenția sa este de a câștiga cât mai multe mandate la primăriile din județ cu oameni care fac politica cetățeanului și de aceea este mai puțin important dacă aceștia decid să intre acum în PNL.În acest context, membrii Comitetului Județean Executiv și cei ai Comitetului de Coordonare Județean ai Filialei Constanța a PNL s-au întrunit, sâmbătă, și au validat, cu unanimitate de voturi, propunerea Comitetului de Unificare al PNL ca președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, să fie candidatul partidului la președinția Consiliului Județean Constanța. Un fel de praf în ochi dacă ar fi să ținem cont că la CJC nu se mai fac alegeri în mod direct de către cetățenii județului, ci liderul urmează să fie ales dintre consilieri.Decizia membrilor celor două forumuri de conducere va fi supusă spre aprobare Biroului Politic Național al PNL care se va reuni astăzi, începând cu ora 13.00.Pe de altă parte, fricțiunile dintre vechii liberali și foștii PDL-iști au ieșit cu scântei și la Medgidia. Recent, Biroul Politic Local al PNL Medgidia a decis excluderea din partid a consilierilor Camelia Pleșca, Lucreația Răileanu și Nicolae Dicianu. Totodată, a fost exclus din partid și Dumitru Moinescu. Neînțelegeri există și la Cernavodă, acolo unde actualul primar Gheorghe Hânsă a anunțat că nu intenționează să mai candideze, dar nici nu vrea să-i facă drum liber fostei sale contracandidate Mariana Mircea, cea care este propusă la candidatură de foștii PDL-iști.