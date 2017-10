"Bătrânii" au plecat acasă

4

DRAGOMIR SIMULANTUL

Cei doi care stau cu capul plecat simuland ca au ceva important de scris , nu sunt sinceri . Cred ca Dragomir , a luat initiativa de a deparazita conducerea organizatiei PNL Constanta , ca sa para acum in ultimul ceas drept salvatorul organizatiei , dupa ce ani de zile toti s-au balacit in balta pesedista . In fond ce pierde de ex. Hasotti ? Dupa cer si-a dovedit timp de 25 de anu inutilitatea in Parlament si s-a ales cu trei pensii , n-a avut curajulsi demnitatea sa-si anunte retragerea , lasand pana si in ultimul moment impresia ca a fost obligat de Dragomir si de catre cei de la Bucurersti . Dragomir a tinut ca prin aceasta miscare sa-si spele o parte din pacate , si sa para un om cu initiativa si curaj , un reformator . Daca ar fi vrut sa demonstreze realmente asa ceva , trebuia sa anunte ca dupa alegerile din decembrie isi va da demisia Asa ceva nu pot face decat oamenii cu caracter , calitate care lipseste actualilor politicianisti , fara exceptie . Pana la urma se vor adeveri spusele lui Delavrancea : " Istoria se va razbuna . Cei care vor deschide in viitor volumul cu istoria trecutului nostru , îi va regasi pe cei vinovati de dezastrul tarii sub forma unor muste strivite de evenimente . Iar istoricul va zice : acesta a batjocorit sanatatea publica , ăta finantele , ăsta invatamantul etc . Si va pune mana pe guma si va sterge aceste urme murdare lasate de cei care au facut rau societatii romanersti " .