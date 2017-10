Bătăliile dintre primari şi foştii primari se poartă pe terenul consiliului local

Bătăliile dintre primari și foștii primari se poartă pe terenul consiliului local

Divergențele care se nasc la nivelul administrațiilor locale între primari și consiliile locale, din diferite motive, pot provoca blocaje de luni întregi, așa cum a fost cazul Mangaliei. Apoi, există nenumărate conflicte care se nasc între fostele și actualele conduceri locale și care ajung să se poarte pe terenul consiliilor locale. În acest context, celebre sunt ședințele de la Năvodari și Medgidia însă astfel de situații se întâlnesc și la Hârșova, Grădina și Comana. Potrivit edilului Tudorel Nădrag, în Consiliul Local Hârșova funcționează o alianță PSD-PDL, iar cei care i-au pus probleme pentru o bună perioadă de timp au fost consilierii PNL. „Cu timpul, oamenii și-au dat seama că atunci când sunt proiecte importante pentru localitate și trebuie susținute nu au de ce să se opună și am beneficiat și de sprijinul lor”, a declarat Tudorel Nădrag. „Constat că, în ultimul timp, chiar și cei care se opuneau au venit alături de noi”, a completat el. Pe de altă parte, Nădrag a recunoscut că se află în continuare într-o competiție cu fostul primar, Ionel Chiriță, actual consilier local din partea PNL. „Nu am ce să reproșez nici Consiliului Local, nici fostului primar. Nu pot să constat decât grija lui de a-și recupera scaunul pierdut. Îi vine greu, dar important este să și-l recupereze în mod sportiv și îl aștept la această competiție”, a încheiat primarul. Aceleași tensiuni între fosta conducere și actuala conducere se resimt și la Grădina. Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a remarcat faptul că se înțelege bine cu toți membrii Consiliului Local chiar și în condițiile în care acest for este foarte colorat din punct de vedere politic: PSD (trei consilieri), PDL (doi consilieri), PNL (doi consilieri), PRM (1 consilier) și PNG (1 consilier). Singura excepție o face fostul primar al comunei, Ion Melcea. „Se opune fără niciun motiv proiectelor și nu prea vine la ședințe. Nu vine la ședințele extraordinare, iar la cele ordinare, vine de două ori și apoi lipsește la una și tot așa”, a mai spus Gabriela Iacobici. Tot ea a menționat că este greu ca primarul să își promoveze proiectele dacă nu are și Consiliul Local de partea sa. În privința proiectelor de hotărâre inițiate de către consilieri, actualul primar al comunei a precizat că „au mai inițiat și ei” însă de cele mai multe ori aleșii au venit cu idei, propuneri sau sugestii la finalul ședințelor. Și primarul comunei Comana, Ion Adam, trebuie să se confrunte în consiliul local cu Antoneta Mândrescu, cea care a condus localitatea în perioada 2004-2008 și a obținut, ulterior, un mandat de consilier pe listele PSD. „Votează mereu împotrivă și absentează de la ședințe strategic astfel încât să nu o putem da afară din consiliu”, a declarat Adam. În schimb, relația sa cu ceilalți membri ai consiliului decurge foarte bine. „Ne înțelegem bine. Și, dacă se întâmplă să fie consilieri care să se împotrivească la un proiect anume, vedem ce putem modifica și facem rectificările pe moment”, a mai afirmat el. Nici la Comana aleșii nu se îngrămădesc să depună proiecte de hotărâre, venind doar cu idei sau soluții la problemele comunității. „Dacă au venit cu idei, le-am discutat, le-am preluat și apoi am inițiat eu un proiect fără niciun fel de problemă”, a încheiat el.