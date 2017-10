„Cuget Liber“ îți spune cine câștigă alegerile locale

BĂTĂLIA pentru Năvodari

Lupta pentru Primăria Năvodari nu se anunță una cu mari surprize, actualul primar fiind cotat cu șanse maxime pentru a-și păstra fotoliul. Potrivit unui sondaj de opinie realizat la comanda „Cuget Liber“, pesedistul Nicolae Matei ar câștiga într-un mod zdrobitor alegerile din 10 iunie, în timp ce PSD ar obține o majoritate confortabilă în viitorul consiliu local. Nici la Consiliul Județean Constanța lucrurile nu stau cu mult diferit, majoritatea năvodărenilor fiind votanți ai social-democraților.Potrivit unui sondaj de opinie realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, la comanda „Cuget Liber“, la nivelul orașului Năvodari privind opțiunile electorale ale cetățenilor cu drept de vot, actualul primar Nicolae Matei ar câștiga detașat alegerile. La întrebarea cu cine veți vota pentru funcția de primar, 89,2% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot au răspuns Nicolae Matei (PSD). Următorii clasați sunt Iurin Pancencu (PNL) cu 5,1%, Tudorel Calapod (PDL) - 4,1%, Constantin Ionescu (PP-DD) - 1,1% și Ștefan Gălbău (PC) - 0,5%.În ceea ce privește Consiliul Local Năvodari, PSD este opțiunea a 66,2% dintre subiecții intervievați, reprezentând 82,6% din opțiunile de vot exprimate. PNL și PDL au înregistrat câte 7,2%, respectiv 6,1% din opțiunile de vot exprimate, în timp ce PP-DD a adunat 2,2% din opțiuni, Laurențiu Bădescu (candidat independent) – 1,6%, iar PC doar 0,3%. De asemenea, 19,8% dintre cei intervievați au declarat că nu ar vota sau sunt nehotărâți.USL, fruntaș la Consiliul JudețeanDacă la Primărie și Consiliul Local PSD, PNL și PC merg separat, la Consiliul Județean cele trei partide și-au dat mâna, susținând un singur candidat și o singură listă de consilieri sub sigla USL. Acest lucru se regă-sește și în opțiunile de vot ale năvodărenilor.Astfel, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, 87,4% dintre cei care au exprimat o opțiune au declarat că l-ar vota pe Nicușor Constantinescu (USL). Acesta ar fi urmat în opțiunea electorală a năvodărenilor de Florin Gheorghe (PDL) 4,1%, Marian Vasiliev (PP-DD) - 3,5%, Radu Comănici (PRM) - 2,4%, Harry Michelle Boiagian (UNPR) - 0,9%, Oleg Danovski (PUER) - 0,8%, Dumitru Bădrăgan (PER) - 0,4%, Valeriu Băncescu (PP) - 0,4%, Tudorel Chesoi (PNȚCD) - 0,2%.Lucrurile nu stau cu mult diferite nici la intențiile de vot pentru Consiliul Județean, unde, potrivit sondajului, USL ar aduna 87,6% din voturi. Pe locul doi s-ar clasa PDL cu 6,1%, urmat de PP-DD cu 3%, PRM - 1,6%, UNPR - 0,8%, PER - 0,3%, PSR - 0,3%, APR - 0,3%.Așadar, cel mai probabil, viitorul primar al orașului Năvodari va fi tot Nicolae Matei, care va avea la dispoziție o largă majoritate în consiliul local.Precizăm că sondajul a fost realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, la comanda „Cuget Liber“, în perioada 19-24 mai 2012, la nivelul orașului Năvodari, pe un eșantion de 500 de subiecți. Sondajul a fost realizat față în față, prin chestionar standardizat cu întrebări închise, la domiciliul subiecților, având o marjă de eroare de plus minus 4,4% la un nivel de încredere de 95%.În zilele următoare vom prezenta sondaje de opinie similare realizate în principalele localități ale județului.