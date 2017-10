Băsescu: „Voi dezvălui cine este ofiţerul acoperit“

Băsescu: „Voi dezvălui cine este ofițerul acoperit“

Vineri, 19 Septembrie 2014.

Președintele Traian Băsescu a declarat că va da amănunte despre „ofițerul acoperit” de față cu toată presa, precizând că nu are nicio informație de la serviciile secrete și că, dacă, totuși, „printre candidați există un domn care a avut în trecutul lui un astfel de lucru, acest lucru trebuie recunoscut”. Președintele a spus, răspunzând unei întrebări privind declarația vicepreședintelui Comisiei de control SIE, Ilie Sârbu, potrivit căreia Serviciul a comunicat că nu e niciun candidat la prezidențiale care să fie ofițer acoperit, că răspunsul lui Ilie Sârbu „acoperă doar o jumătate” din ceea ce el a declarat legat de acest subiect. „Eu cred că ar fi foarte bine să știm exact ce am declarat eu, pentru că răspunsul domnului Sârbu acoperă doar o jumătate din ceea ce eu am declarat. Eu am spus că este un fost ofițer acoperit sau un ofițer acoperit, pentru că, atunci când știi despre cineva că a fost ofițer acoperit, nu știi și când i-a încetat mandatul și acesta este un lucru pe care trebuie să îl afli înainte de a fi candidat la Pre-ședinție. Cetățeanul să știe că are un președinte care nu are nimic de ascuns”, a spus Băsescu, la TVR1.