Băsescu: "Voi continua să mă exprim legat de Justiție"

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi, că va continua să se exprime pe tema Justiției, adăugând că afirmațiile sale nu reprezintă o reacție la cele întâmplate unor apropiați, ci la acțiunile Justiției din ultimele luni."Nu vă faceți iluzii, voi continua să mă exprim legat de Justiție. Am investit prea mult și am plătit prea scump individual și politic în cei zece ani, pentru ca astăzi să tac când este vorba de Justiție. Nu mă opresc aici, cu toate strigătele nemulțumiților. Voi continua să mă exprim public, pentru că nu vreau ca, în timp, să se spună că o Justiție care s-a deformat în ultimele luni prin nerespectarea drepturilor omului este ceea ce s-a construit în cei zece ani ai mandatelor mele", a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook.Adresându-se celor care îl critică cu "dragi nemulțumiți", el susține că nu este "împotriva luptei împotriva corupției", adăugând că a inițiat "această bătălie pentru supraviețuirea statului de drept" și, în mandatele sale, "s-au creat mecanismele instituționale și legale care s-o combată".