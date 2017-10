Băsescu susţine că pe 22 Decembrie vom avea guvern

Băsescu susține că pe 22 Decembrie vom avea guvern

Sâmbătă, 13 Decembrie 2008

Președintele Traian Băsescu a declarat, vineri, la întoarcerea de la Bruxelles, că indiferent de componență, pe 22 decembrie România va avea un nou Guvern și că PD-L are o datorie morală față de UDMR. „Pe 22 decembrie o să avem Guvern, nu contează de care, dar o să avem”, a declarat șeful statului, în avion, la întoarcerea de la lucrările Consiliului European, precizând că audierile noilor miniștri în Parlament vor avea loc în week-end-ul viitor. Întrebat dacă UDMR va fi sau nu parte a viitoarei coaliții de guvernare, președintele a arătat că formațiunea condusă de Marko Bela a fost cea care și-a exprimat prima disponibilitatea de a veni la guvernare alături de PD-L, astfel că democrat-liberalii au o datorie morală față de aceștia. Șeful statului a spus că este la curent cu știrile apărute în țară în ultimele două zile, timp în care președintele și premierul s-au aflat la Bruxelles, la ultima reuniune a Consiliului European sub președinția Franței. De altfel, președintele a spus că a discutat cu primul-ministru Călin Popescu Tăriceanu, inclusiv pe teme politice, dar nu despre o eventuală refacere a Alianței DA. Printre aspectele comentate la Bruxelles de delegațiile ziariștilor a fost și cel în care președintele Băsescu și premierul Tăriceanu au venit, joi, la lucrările Consiliului, cu aceeași mașină și că ambii au lipsit de la fotografia de familie de la debutul reuniunii la nivel înalt. În plus, deși inițial premierul și-a manifestat intenția de a face o conferință de presă separată de briefingul obișnuit, în care președintele și șeful Guvernului prezintă concluziile Consiliului, acesta a venit până la urmă la briefing, alături de președinte.