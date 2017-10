Băsescu: Susţin fără rezerve revenirea la salariile de dinainte de reducere. Declaraţiile preşedintelui

Băsescu: Susțin fără rezerve revenirea la salariile de dinainte de reducere. Declarațiile președintelui

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

El a menționat că mărirea de salarii nu produce niciun fel de deficit structural crescut la fondul de sănătate și la fondul de pensii, dimpotrivă, mărirea salariilor reduce deficitul la fondul de pensii, ca urmare a aplicării CAS pe o sumă mai mare pentru fiecare salariat bugetar."Măsura creșterii/revenirii la salariul dinainte de reducerea din 2010 nu este de natură să afecteze niciunul din cele două fonduri în mod negativ. Dimpotrivă, le afectează pozitiv, pentru că din salarii se plătesc cote și la fondul de sănătate, și la fondul de pensii. Deci, creșterea salariilor diminuează deficitele structurale din cele două fonduri", a evidențiat el, după care a adăugat că această măsură ar produce și "o ușoară stimulare a consumului", într-o perioadă în care în zece state din zona Euro s-a declarat reintrarea în recesiune, ceea ce ar afecta și creșterea economică din România.Șeful statului a precizat că susține "fără rezerve" revenirea la salariile de dinainte de reducere, lucru pe care l-a comunicat Fondului și fostului Guvern, dar și în Parlament.Băsescu a precizat că i-a adus și noului Guvern la cunoștință "această obligație față de personalul bugetar"."Deci susțin fără rezerve revenirea la salariile de dinainte de reducere, lucru pe care l-am spus Fondului și fostului Guvern și la misiunea Fondului din ianuarie-februarie anul acesta, și în Parlamentul României, și noului Guvern, prim-ministrului desemnat i-am adus la cunoștintă această opțiune și această obligație pe care o avem față de personalul bugetar", a afirmat Băsescu.De asemenea, el a arătat că niciodată la ultimele trei misiuni de evaluare ale FMI nu a spus reprezentanților Fondului că nu trebuie să se revină în 2012 la salariile din 2010.Totodată, șeful statului a reiterat faptul că în prezent s-au creat condițiile structurale pentru revenirea salariilor bugetarilor la nivelul dinainte de reducerea din 2010."Vă mai dau un argument de ce s-au creat condițiile revenirii la salarii: dintr-un motiv simplu - România își asumase responsabilitatea să coboare de la 9,6% cheltuieli cu personalul bugetar, 9,6% din Produsul Intern Brut, la 7% pentru anul 2015. Anul 2011, urmare a disponibilizării a peste 200.000 de salariați din sectorul public ne-a adus la 6,9% din Produsul Intern Brut cheltuieli cu angajații din sectorul public. Deci România și-a îndeplinit toate criteriile care acum justifică revenirea la salarii, pentru că nimeni nu a avut interes ca sectorul bugetar să fie chinuit. Nu am avut altă soluție, dar acum, când știm toți, și dumneavoastră la televiziuni spuneți foarte des, oamenii au credite, oamenii au fost cei care au suportat cea mai grea lovitură a măsurilor de austeritate - oamenii din sectorul bugetar. Deci, este corect și moral, și corect politic, dar și economic ca prioritatea să fie restabilirea salariilor în sectorul bugetar", a concluzionat Băsescu.Șeful statului declarase, la întâlnirea începutul întrevederii cu delegația FMI, că menținerea la nivelul actual a deficitelor la fondurile de asigurări de sănătate și pensii reprezintă elementul esențial pentru perioada următoare, arătând că nu va trimite scrisoarea de intenție Parlamentului dacă acest principiu nu va fi respectat."Sunteți aproape de terminarea misiunii, după cum am înțeles. Și aș vrea să știu cum e imaginea de ansamblu acum. Așa cum am discutat cu ministrul de Finanțe, elementul cheie legat de plățile pe care trebuie să le faceți în perioada următoare trebuie să rămână la stadiul de a nu afecta deficitele structurale ale fondului de asigurări de sănătate și ale fondului de pensii. Este elementul esențial din punctul meu de vedere. Nu voi trimite scrisoarea Parlamentului dacă acest principiu nu va fi respectat", afirmase Băsescu, în limba engleză, la începutul discuției cu delegația FMI, Băncii Mondiale și Comisiei Europene.- Credința mea este că până când la finanțarea sistemului de sănătate nu va avea acces și sectorul privat noi nu vom avea un sistem de sănătate competent- Despre absorbția fondurilor europene: Încă nesatisfăcătoare, dar în progres- Procesele de desemnare a managerilor privați: Nimeni nu vorbește de privatizarea integrală a companiilor de stat. Statul trebuie să fie majoritar. Ele trebuie să realizeze resursa de finanțare a retehnologizării acesto companii- România și-a îndeplinit toate criteriile care acum justifică revenirea la salarii. Nimeni nu a avut interes ca sectorul bugetar să fie chinuit. N-am avut altă soluție- Niciodată la ultimele trei misiuni n-am spus FMI că nu trebuie să revenim la salariile dinainte de reducere. Motivele: Ușoară stimulare a consumului, o diminuare a deficitului Fondului de sănătate și o diminuare ușoare a deficitului Fondului de pensii- În urma evoluțiilor este evident că deficitul este mai mic- Rezerva pentru plata salariilor, daca economia nu a mers pozitiv, mai pozitiv decât ne-am fi așteptat, este de a modifica deficitul- Banii de salarii sunt în ceea ce am convenit cu FMI. La misiunea din ianuarie-februarie, ca de altfel și la ultima misiune din 2011, înainte de a se scrie bugetul, am stabilit că în anul 2012 intenția Guvernului este să reîntregească salariile- Este o rezervă strategică a României, care nu poate fi utilizată decât în interesul tuturor românilor și pentru nimic altceva- În rezerva Ministerului Finanțelor Publice se află peste 5 miliarde de euro, bani împrumutați de pe piață cu un singur scop: să ne putem plăti la timp creditele scadente care vor urma în următoarele luni. De ce s-a făcut această rezervă? Pentru ca România să nu mai fie vulnerabilă la împrumuturi prompte- În ultima perioadă se caută sacul cu bani: Guvernul care a plecat spune că l-a lăsat, guvernul care a venit spune că nu l-a găsit- Dar măsura de revenire la salariile de dinainte de reducere nu afectează cele două fonduri- Fondul de pensii are un deficit de circa 16 miliarde de RON. Creșterea salariilor duce la reducerea acestui deficit. Interpretarea dată de presă este total greșită. Eu am vrut să previn Fondul că este de neacceptat orice măsură populistă într-un an electoral- Susțin fără rezerve revenirea la salariile de dinainte de reducere- Și astăzi se continuă aceeași manipulare ca exact acum doi ani. Astăzi, ori din neînțelegere, ori din dorința de a continua să se manipuleze, aflu că președintele nu este de acord cu mărirea salariilor dacă acest lucru afectează fondul asigurărilor sociale și cel al pensiilor. Este o mare minciună- Sunt doi ani de la momentul în care eu am ieșit în fața dumneavoastră anunțând niște măsuri extrem de dificile pentru populație. Am făcut-o pentru că nu exista altă soluție la momentul respectivSursa: MEDIAFAX