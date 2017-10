Băsescu: Sunt dispus la ajustarea mandatului prin voinţă proprie pentru modificarea Constituţiei

Băsescu: Sunt dispus la ajustarea mandatului prin voință proprie pentru modificarea Constituției

Președintele Traian Băsescu a declarat, aseară, la TVR, că este "dispus la ajustarea mandatului prin voință proprie" dacă se modifică Constituția, arătând și că organizarea referendumului referitor la amendarea legii fundamentale concomitent cu alegerile locale a fost intenția sa."Trebuie să vă spun: eu încerc disperat aproape să ating acest obiectiv. De ce? Nu pentru mine, pentru că eu nu aș beneficia de îmbunătățirea acestei Constituții, în orice caz. Mandatul meu nu se poate desfășura decât pe Constituția existentă, însă, așa cum rezultă din stenogramă, sunt dispus la ajustarea mandatului prin voință proprie, dacă nu se întâmplă un lucru extrem de grav pentru democrația românească: trecerea peste votul a 85% dintre cei care au participat la referendumul din noiembrie 2009", a declarat Băsescu la TVR1, întrebat dacă a vorbit la consultările cu USL, așa cum rezultă din stenograme, despre renunțarea la o parte din mandatul său în schimbul modificării Constituției.De asemenea, președintele a arătat că organizarea referendumului referitor la modificarea Constituției concomitent cu alegerile locale, propusă luni de liderul PDL, Emil Boc, a fost intenția sa, însă rămâne de văzut dacă democrat-liberalii vor avea capacitatea de negociere pentru a obține acest lucru de la PNL și PSD."Nu vă ascund că asta a fost intenția mea. Problema este dacă PDL va avea o capacitate de negociere suficientă în relația cu PNL și PSD, să-i convingă să vină să dea acest vot, pentru că în Parlament legea de aprobarea a revizuirii Constituției nu trece decât cu 66%. Oricum, cu sau fără UDMR, coaliția nu poate trece revizuirea Constituției. Problema este cum te duci la alegeri. Te duci cerând votul, să-ți dea putere electoratul, iar pe de altă parte, tu te duci în fața acestui electorat spunând: «Nu am vrut să răspund rezultatului referendumului de reducere a numărului de parlamentari»", a spus Băsescu.De asemenea, el a subliniat că va rămâne adeptul trecerii la Parlament unicameral cu 300 de parlamentari, așa cum s-a votat la referendumul din noiembrie 2009 și va continua și în campania electorală din acest an să susțină acest obiectiv."Eu nu am să tac în campanie pe această temă. Să nu creadă cineva, pentru că referendumul a fost propus de mine, obligația mea este să-l apăr până la ultima resursă politică pe care o am", a afirmat el.