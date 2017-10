Băsescu şi-a postat din prima zi a anului declaraţia de avere

Băsescu și-a postat din prima zi a anului declarația de avere

Vineri, 04 Ianuarie 2008

Președintele Traian Băsescu și-a postat, pe 1 ianuarie, noua declarație de avere, potrivit căreia șeful statului a primit în 2007 o indemnizație cu aproximativ 7.000 RON mai mare decât în 2006. Principala diferență între declarația de avere din acest an față de cea precedentă o reprezintă valoarea indemnizației de președinte, care a crescut de la 60.025 RON în 2006, la 67.097 RON în 2007. În lei vechi, șeful statului a primit peste 670 de milioane de lei vechi. Cât privește deplasările, Băsescu a primit 4.500 euro și 700 de dolari în 2007, față de cei 4.200 de euro și 3.600 de dolari alocați în 2006. La capitolul conturi și depozite bancare, Băsescu are deschise aceleași conturi care apar și în declarația de avere de anul trecut, cu mici modificări, doar unul dintre conturi crescând cu aproximativ 17.000 RON. Astfel, președintele are, la ABN București, cont dechis în 2001, o depunere de 42.000 de dolari (41.931), la ING depuneri de 33.960 USD și 5.580 USD (față de 33.859 USD și 5.587 USD), o depunere separată de 26.100 euro (26.066 USD, în 2006). De asemenea, Băsescu deține la BCR suma de 250.000 RON, sub forma certificatelor de depozit cu discount, transformate în depozit la scadență din 2 noiembrie 2007, dar și 21.918 RON (4.978 în 2006). La BRD Constanța, președintele are, într-un cont deschis în 2005, suma de 170.730 RON, față de 170.369 RON, suma din declarația precedentă. În rest, șeful statului a păstrat cele două terenuri din București, cumpărate în 2003, împreună cu soția, unul în suprafață de 174 mp, din care deține 31,5% cotă parte, iar altul de 46 mp, precum și apartamentul și garajul, dobândite tot în 2003. Băsescu are în continuare autoturismul Matiz, fabricat în 2003, și bijuterii, tablouri și ceasuri, în valoare totală de 72.000 RON. Declarația de avere a fost postată pe noul site al Președinției pe data de 1 ianuarie 2008, iar documentul nu este nici datat nici semnat în varianta publicată. Declarația de interese - goală - este datată 20 decembrie 2007.