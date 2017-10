Băsescu: "Sevil Shhaideh are o reputaţie excepţională"

1

politica ca palavrageala si executiv concret

Pai vezi don ex President,ca ,,meseria de politician''incepe sa intre in derizoriu in special cea de pe Dambovita.Dar daca tot ti-ai dat cu parerea despre competentele politice lumineaza-ne si pe noi cei care iubim politica ca sursa de speranta si nu de dezamagiri,Trump,Presedintele ales al SUA,care are experienta zero in politica cam ce sanse de succes ii dai?Si ,mai mult ,in posturi cheie,Trump nu numeste politicieni ,ci oameni de succes in sectorul social economic si aparare.Si,in plus de asta,doamna,pe care o califici cu o reputatie de necontestat este la ,,executiv'',adica la concret nu la palavre,nu la taraba negustorilor de sperante.Adevarul este ca in acest caz,Dragnea a avut mai mult fler si,culmea ii ofera Presedintelui teuton un om care sa-l ajute nu sa-l discrediteze cu ageamii precum ....propunerea de Prim a PMP.