Băsescu s-a întors în politică: "Voi fi extrem de incomod!"

Fostul președinte Traian Băsescu a anunțat, vineri, că s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară (PMP).„Primul și cel mai important motiv al revenirii mele în viața politică este legat de ceea ce se întâmplă începând cu data de 22 decembrie 2014. O campanie furibundă de denigrare a celor două mandate pe care le-am avut la Cotroceni, o negare a transformărilor prin care a trecut țara în acest interval de zece ani, transformări extrem de importante care au consolidat statul de drept. De aceea, singura soluție pe care o am este să revin în viața politică”, a precizat Traian Băsescu într-o declarație la sediul PMP.Totodată, printre altele, Băsescu a menționat că va rămâne, în noua sa postură, un politician extrem de incomod.„Am văzut o hăituire despre care am crezut că nu mai este posibilă în România după cei zece ani de mandat. Am crezut că instituțiile au înțeles că sunt limite. Dar, se pare că nu. Abia au aștep-tat eliberarea locului de la Cotroceni pentru a reveni la vechile năravuri, să fie folosite ca instrumente de prigoană a politicienilor incomozi. Vă garantez că voi rămâne un politician extrem de in-comod. Fără să vreau război, dar nici-odată nimeni n-o să-mi închidă gura. Tactica asta s-a aplicat și înainte să devin președinte. Văd că imediat ce mi-am terminat mandatul de președinte a fost reînviată. Ceea ce înseamnă că am avut dreptate atunci când am spus că nu am înfrânt sistemul, ci doar l-am îngenuncheat. Imediat ce am plecat s-a ridicat din nou în picioare. Sistemul trebuie să înțeleagă că democrația nu este facultativă, oamenii nu pot fi hărțuiți pentru că așa vrea un șef de instituție”, a mai spus Traian Băsescu.