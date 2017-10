Băsescu revine la Palatul Cotroceni

2

rezultat previzibil

Rezultatul este cel stiut si asteptat.Pigmeii din trei partide n-au fost si nu sunt in stare sa-l doboare pe Basescu.Incapacitatea politica a USL trebuie sa ne dea de gandit.Cei care conduc acum USL sunt mai periculosi decat PSD-ul lui Iliescu.In prezent,dar mai ales in viitor,USL reprezinta instabilitatea,ostilitatea,rivalitatea si razbunarea.Aceasta uniune de gainari politici,(inclusiv cei de la PDL,UNPR)nu este capabila de gandire si actiune politica eficienta,competenta.Daca USL ar ajunge la putere la toamna,ceea ce este imposibil,vor da in continuare vina tot pe Basescu pentru a ascunde mediocriotatea si incapacitatea de a guverna.Vor avea din ce in ce mai putina sustinere politica din partea celor care traiesc din mila statului,proportional cu scaderea capacitatii statului de a mentine fondul de ajutor social.Basescu ramane imparatul chior in tara orbilor politici.Agitatia si toate masurile luate impotriva lui Basescu,atragerea multimii in aceasta actiune,a avut in vedere un singur scop: sa-i determine pe cetateni sa nu mai actioneze impotriva clasei politice,adevarata vinovata de tot ce s-a intamplat rau in Romania.Meritul revenirii lui Basescu la Cotroceni apartine in cea mai mare parte maghiarimnii si UDMR,de la care romanii au ce invata.