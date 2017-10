Băsescu revine la Cotroceni

1

hai sa ....coabitam !

La prima vedere intoarcerea Vatafului sef la Cotroceni este o infrangere a celor 7,5 milioane de romani care au votat DA.In fapt s-au evitat multe lucruri rele care s-ar fi putut petrece impotriva romanilor si Romaniei(U.E = fonduri dezvoltare,USA= FMI cu alte fonduri,stare de incertitudine politica dar mai ales economica s.a.).Victoria lui Basescu este o victorie "a la Pirus".El a fost invins clar de catre popor d.p.d.v. politic si el este constient de acest lucru.E greu de inghitit dar asta este iar el stie ca in tarile care ne invata democratia si care deocamdata il tin in brate un conducator cu 90 % din votanti impotriva si-ar da demisia in secunda doi !Daca face un singur pas gresit nu il mai iarta nimeni!Mai ales dupa decembrie 2012. O astfel de victorie paguboasa a obtinut si PDL care si-a semnat condamnarea politica pentru alegerile parlamentare pentru ca la aceste alegeri romanii vor continua sa il vada pe Basescu prin partidul care il sustine la putere si pe care Basescu l-a ocrotit dandu-i liber la jefuirea tarii si a romanilor in asa fel ca daca nu vor ramane pe dinafara parlamentului nu cred ca vor intra mai mult de 10 portocalii.Desigur vor fi destui care sa poarte ranchiuna USL-ului pentru ziua de azi dar este timp pentru ca mare parte dintre ei sa inteleaga ca daca voiau parlamentarii USL puteau fi in sala 100 % nu doar cativa pentru cvorum ! Pur si simplu nu au vrut sa se "predea"din prima si in mod sigur nu pareau de loc afectati ! Problema cu Basescu se va rezolva legal si constitutional pentru ca motive se vor ivi data fiind firea permanent certaretz-conflictuala a vatafului-sef.Sunt convins ca a 2 a oara d-na Merkel mai nou numita in Germania de catre germani "sefa mafiei" nu va mai indrazni sa isi bage nasul in problemele interne ale Romaniei.Sunt convins ca mare parte dintre PDL-isti au inteles acest lucru chiar in momentul in care erau cu mainile sus(ce imagine frumoasa !)ptr. a vota impotriva propunerilor bietului Ghise care stia ca are dreptate dar nu mai intelegea nimic-de ex.de nu este sustinut de proprii colegi si de alianta!.Asa ca.....hai sa coabitam !!!!!