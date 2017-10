Băsescu retrimite în Parlament Legea privind reducerea CAS

Joi, 24 Iulie 2014

Traian Băsescu a decis retrimiterea legii privind reducerea CAS cu 5% în Parlament, detaliind motivele acestei decizii.„O reducere a CAS este o măsură bună, pe care o susțin fără rezerve, în același timp nu pot să nu am rezerve legate de sustenabilitatea măsurii. Aceasta este motivația pentru care am trimis legea înapoi în Parlament, motivând oportunitatea ca motivație a lipsei de sustenabilitate a măsurii. Deși am cerut un document de la Guvern prin care reducerea CAS poate fi susținută, nu am primit niciun document. Aș reaminti că prin reducerea CAS la societăți, nu la salarii, se realizează o creștere de la 12.5 md. la peste 18 md a deficitului fondului de pensii. Am în vedere și efectul indexării, care în conformitate cu legea pensiilor dată de Guvernul Boc, trebuie să aibă loc la începutul anului. În același timp, prin scrisoarea pe care am trimis-o Parlamentului, amintesc Parlamentului că mai avem două obligații asumate prin tratate internaționale: tratatul fiscal și ca efect al adoptării acestei legi s-a generat și obligația de a ajunge în 2015 la un deficit structural de -1% din PIB, ceea ce va însemna un deficit pe buget de 1,4-1.5. Asta înseamnă că pentru a nu reduce cheltuielile cu investițiile și personalul, guvernul ar trebui să aibă o creștere a veniturilor cu 5.6 md. lei. O altă obligație din perioada aderării la NATO este de a avea un buget de 2% din PIB pentru cheltuielile la Apărare. Asta înseamnă 2-4 miliarde lei, plus 11 - MTO, înseamnă că am avea nevoie de vreo 13 miliarde în plus față de cifrele acestui an. Nu e o cifră ușor de realizat. Dacă privim la execuțiile bugetare de anul trecut, constatăm că guvernul a efectuat trei rectificări bugetare, toate negative, premierul neînțelegând ce se întâmplă cu economia, compară 2013 cu 2012. În acest an, deficitul de încasări este de 2.4 miliarde. Cât de credibil e atunci când va avea bani?”, a declarat Traian Băsescu.