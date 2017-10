Băsescu: Ponta a făcut ce trebuia să facă

1

Aiureli

Încetați vă rog să-l mai mediatizați pe acest personaj care, dacă nu vă amintiți vă ajut eu, a avut un mandat de primar la București și două de președinte al României. În tot acest răstimp, oricâte eforturi aș face, nu reușesc să identific măcar un singur lucru bun pe care să-l fi făcut. Acum dă sfaturi altora după ce a pus umărul atâta amar de vreme la dezbinarea oamenilor, la lucrurile făcute de mântuială, la legi promulgate pentru binele unor grupuri restrânse de aleș, etc. etc. etc. Cuget Liber, mai mult discernământ. Lumea nu a ieșit în stradă ca să primească sfaturi de la Băsescu. Vax!