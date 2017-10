“Băsescu poate reveni în noul partid PNL-PDL”

Liderul PDL Alba, Mircea Hava, care s-a numărat printre cei cinci negociatori principali ai democrat-liberalilor la discuțiile vizând fuziunea cu PNL a declarat în cadrul unui interviu că ușa ar trebui să-i fie deschisă președintelui Traian Băsescu dacă acesta ar dori să revină la un moment dat în noul partid."Din punctul meu de vedere, da! Dar nu mâine și știți prea bine de ce. Lucrurile trebuie să se așeze. Never say never, ca și în dragoste. Cine spune chestia asta, vorbește mare prostie. Dacă avem același interes și același obiectiv, ușa trebuie să fie deschisă, chiar dacă înainte ne-am cam supărat unii cu alții", a declarat Mircea Hava pentru Știrpesurse.ro.