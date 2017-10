Băsescu: Nu îi voi susţine nici pe Ponta, nici pe Iohannis la prezidenţiale

Băsescu: Nu îi voi susține nici pe Ponta, nici pe Iohannis la prezidențiale

Ştire online publicată Luni, 13 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, azi, la Cotroceni, că nu îi susține pentru Președinție nici pe Victor Ponta, nici pe Klaus Iohannis, el menționând că rămâne consecvent în a o susține pe Elena Udrea, candidat al PMP."Am văzut în ultimele două luni o campanie furibundă a celor două blocuri politice - Ponta cu propagandiștii lui și parlamentarii - și PNL sau ACL, ambele încercând să mă aloce ceileilalte tabere", a spus Băsescu.El a ținut să sublinieze că nu îl susține pe Victor Ponta și nu îl susține pe Klaus Iohannis și nu are nicio înțelegere cu ei."PSD-ul spune că sunt în înțelegere cu Iohannis. PSD-ul și toți propagandiștii lor, ACL-ul cu toți propagandiștii lor, din păcate, oameni care au pretenția că sunt de dreapta s-au înrolat în această zonă, deși unii dintre ei, până acum două luni nu știau cum să fie de dulci cu Ponta, să propage mesajul că președintele e în înțelegere cu Ponta. O să îi dezamăgesc și pe unii și pe alții, nu îl susțin și nu îl voi susține pe Ponta și nici nu am vreo înțelegere cu el, nu îl susțin și nici nu îl voi susține pe Iohannis și nici nu am înțelegere cu el", a spus Băsescu.El a adăugat: "Motivul, valabil pentru amândoi, poate fi rezumat în două cuvinte: amândoi sunt mincinoși, amândoi sunt corupți"."Nu mai vorbim de oportunismul care îi caracterizează pe amândoi", a spus președintele.Traian Băsescu a adăugat că rămâne consecvent în a o susține la Președinție pe Elena Udrea, candidatul PMP, "pentru că este un om corect, este un om care nu minte și care a făcut ceva când a fost ministru".Băsescu a declarat că Victor Ponta este "mincinos", amintind de faptul că premierul avea trecut în CV un master în Italia. "Acum nu mai este în CV-ul oficial, după ce și-a dat semna că a scris o minciună și nu este în regulă. Domnul Ponta nu este doctor, altă minciună. A plagiat. Domnul Ponta este corupt, a încercat să scoată prin lege matrapazlâcul pe care l-a făcut cu KazMunaiGaz, în cazul Rompetrol", a mai spus șeful statului.Potrivit președintelui, premierul Ponta a scos o Hotărâre de Guvern prin care, în loc să solicite datoria de 580 de milioane de dolari, a fost de acord să primească doar 200 de milioane de dolari."Domnul Ponta este corupt, vă dau doar câteva elemente: a încercat să scoată prin lege matrapazlâcul pe care l-a făcut cu KazMunaiGaz în cazul Rompetrol. Statul român trebuia să primească 580 de milioane de dolari, domnul Ponta a încercat să scoată o lege, am intervenit la Curtea Constituțională, s-a dovedit că n-avea dreptul să scoată o lege și atunci a scos o hotărâre de Guvern prin care în loc să solicite să primească datoria de 580 de milioane de dolari, a primit sau a fost de acord să primească doar 200 de milioane de dolari, pe care vă confirm că până astăzi nu i-a primit statul român. Mai mult decât atât, s-a încheiat un protocol cu KazMunaiGaz prin care se instituie un fond de investiții de 1 miliard de dolari. Nu s-a creat nici măcar biroul la care să stea președintele acestui fond, darămite fondul de 1 miliard de dolari. Deci, domnul Ponta este corupt", a spus președintele.Băsescu s-a referit și la "încercarea de a transfera de la Academia Agricolă a 2.800 de hectare de teren" dar și la încercarea de privatizare a CFR Marfă, afirmând că premierul "a încercat să bage pe seama CSAT o decizie pur comercială, legată de atribuirea de către Gruia Stoica a contractului de provatizare"."Sigur, domnul Gruia Stoica are ceva dificultăți azi, dar era partenerul dorit de coruptul Victor Ponta", a mai spus Băsescu.Președintele s-a referit și la declarația de avere a lui Victor Ponta. "Nu mai vorbim de simplul lucru, declarația de avere, unde Ponta, împreună cu soția, reușesc să-l ajungă la număr de case pe «Sfântul Iohannis»", a spus el.Președintele l-a mai acuzat pe Victor Ponta că "mituiește electoratul”."Ce fel de politician este acesta, când cealaltă parte, nebeneficiară de cadouri electorale din bugetul de stat din partea domnului Ponta, plătește aceste cadouri. Vreau să înțelegeți un lucru: România are un deficit anul acesta de 2,2% din PIB, ceea ce înseamnă circa 3,4 miliarde de euro. Domnul Ponta face pomeni electorale din bani împrumutați. Vreau să fim foarte clari: cei 2,4 miliarde pe care i-a alocat primăriilor și restul până la 4,8 miliarde, bani pe care îi împrăștie pe diverse cadouri electorale, sunt bani pe care România îi împrumută și fiecare român îi va plăti. Toată populația îi plătește campania lui Victor Ponta", a spus șeful statului.Președintele a vorbit în declarația de presă și la candidatul ACL, Klaus Iohannis. "Dacă ne uităm puțin la domnul Iohannis, constatăm că domnia sa din meditații a reușit să-și cumpere șase case în Sibiu - este declarația domniei sale, nu a mea. Vedem că astăzi se dă mare democrat de dreapta când, în vara anului 2012, era mână în mână cu Ponta, Antonescu și Voiculescu la suspendarea președintelui, a fost președintele de la GRIVCO", a sous Băsescu despre Iohannis.Potrivit lui Băsescu, Klaus Iohannis, ca și Ponta, este "un oportunist și un om care minte". "De altfel, suspendarea din 2012 îi leagă definitiv; în orice analiză a mea, până și în sufletul meu îi leagă definitiv ca fiind oameni care au nesocotit statul de drept și au fost gata pentru o lovitură de stat. Ăsta e Iohannis, cum e și Ponta", a arătat șeful statului.Traian Băsescu s-a mai referit, în cazul lui Klaus Iohannis, la "moralitate", precizând că acesta știe că are un proces "neînchis cu ANI". "Cum îți permiți să riști situația dreptei? Asta arată oportunismul feroce pe care acest domn îl are și este un argument în plus că niciodată nu voi fi cu el în vreun aranjament", a comentat Băsescu.Președintele a ținut să menționeze că, din aceste motive, niciodată vreunul din cei doi, Iohannis și Ponta, nu va putea avea susținerea sa "nici tacită, nici verbală, în niciun fel"."Românii se vor convinge de adevărul a ceea ce le spun, că nu merită încrederea românilor nici unul din ei doi, se vor convinge dacă vreunul dintre ei va ajunge președinte. Eu sper să nu fie așa. Dar jocul acesta, «președintele este pe ascuns cu Ponta», «Nu, președintele este cu Iohannis», este mizerabil, iar calitățile lor, și umane și ca politicieni și lipsa de respect pentru țară pe care o au amândoi, dovedită în vara anului 2012, lipsa de respect pentru instituții, aroganța nu îi fac pentru mine pe niciunul dintre cei doi oameni cu care să pot avea un aranjament”, a mai declarat Băsescu.El a continuat: ”Cum aș putea să am aranjamente cu asemenea specimene de oameni politici?! Dar din păcate se găsesc și așa-numiți ziariști de dreapta care susțin această teorie. Nu le spun să le fie rușine, să nu li se întâmple ceva rău, că sună ca un blestem când o spun eu, dar mă uit cât de mare este degradarea și în partea dreaptă, dacă se recurge la o astfel de propagandă. Vai de capul românilor, dacă unul dintre acești doi oameni va ajunge să fie președinte al României! Eu le trag un semnal de alarmă extrem de clar. Românii vor decide, dar să știe ce aleg".Traian Băsescu a mai spus că s-ar fi așteptat ca "acești domni și echipele lor de propagandă să discute lucrurile serioase ale României"."Astăzi veți spune, poate: «Iar s-a băgat președintele și nu se vede bietul domn Iohannis!» Păi cum să se vadă bietul domn Iohannis, când el nu are curaj să îi spună «Dă-te mai încolo» lui Victor Ponta? Face miting în fața Palatului Victoria și nu pomenește numele lui Victor-Viorel Ponta. Adjunctul lui, șeful campaniei, anunță cum va trăi bine Ponta cu Klaus Iohannis, dacă Iohannis va ieși președinte", a afirmat președintele Băsescu.El a ținut să menționeze că respinge "orice afirmație a domnilor propagandiști, indiferent de culoarea lor politică, prin care încearcă să spună că din cauză că se bagă președintele, nu se vede bietul Iohannis"."Iohannis nu se vede pentru că e de nevăzut și pentru că e un oportunist care vrea să-și pună o pălărie care deja i-a căzut pe ochi", a precizat el.Sursa: www.mediafax.ro