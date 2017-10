Băsescu nu exclude un referendum naţional pe tema republică-monarhie

1

care monarhie ?

Capitalism popular ? Credem ca a vrut sa spuna capitalism oligarhic . Nu - l credem atat de tare la teorie pe dl Basescu . In ceea ce priveste monarhia sa admitem (prin absurd) ca se va reveni la monarhie . Indiferent cine va fi rege sau regina , nu e greu sa ne imaginam ce camarila se va aduna in jurul majestatii sale , ce clica regala se va forma din actualii politicianisti romani . Daca nici regele Carol I n-a scapat de calomnii , acuzatii , critici , satira , si atacuri la adresa sa , cu toate meritele consemnate de istorie , ne putem imagina ce se va intampla cu " regele " Duda sau " regina " Margareta . Cei care vor revenirea la monarhie viseaza cai verzi pe pereti . Monarhia in Romania s-a compromis pe veci datorita iresponsabilului Carol II . Si nici ograzile regale europene contemporane noua n-o duc mai bine , referindu-ne la scandalurile care au loc . In ceea ce-l priveste pe ex-regele Mihai , daca cca 2-3 sute de nostalgici vor 10 mai cu regele Mihai , nu-i impiedica nimeni sa se duca in ziua respectiva la Savârsșn asa cum se duc sa-l colinde de Craciun . Romanii nu uita ca sub taticul Carol II coruptia si jaful la nivel national a atins culmi egalate doar astzi in Romania , iar fiul , Mihai I si din fericire ultimul , a dat pe mana bolsevicilor peste o suta de mii de militari romani care au fost dusi in Siberia dupa ce s-a incheiat pripitul si nejustificatul asa zis Armistitiu de la 23 August pe care sovieticii cu sprijinul Occidentului l-au ignorat in ceea ce priveste respectarea putinelor prevederi care avantajau Romania . Pana una alta , in conditiile in care Romania are grave probleme econonomice si sociale , ex-regele cu familia sa atat de numeroasa , si-a recuperat mosiile , padurile , castelele si multe alte bunuri in timp ce nici pana astazi taranii deposedati de regimul comunist nu si -au recuperat pamantul . La urma urmei , nu ne mai mira nimic , Romania ramane tara tuturor posibilitatilor si nu ne-am mira daca Ponta sau Antonescu ar candida pentru functia de rege , si colonelul Duda pentru cea de prezident . In ceea ce priveste declaratia presedintelui , credem ca daca tacea , filozoif ramanea .