Băsescu: „Nu am datorii faţă de nimeni“

Băsescu: „Nu am datorii față de nimeni“

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că nu are datorii față de nimeni și că liderii europeni și de peste ocean au susținut statul de drept din România, și nu pe el.„Aș vrea să fac o mențiune. În spațiul public se vehiculează ideea că președintele are datorii la cei care l-au susținut cândva. Este o dezinformare ticăloasă. Nu am nicio datorie față de nimeni, pentru că nimeni nu l-a susținut pe Traian Băsescu, ci cei care l-au susținut - fie că au fost de stânga, de dreapta, în Europa, de peste ocean - au susținut statul de drept din România, nu pe Traian Băsescu. Statul de drept a fost susținut și atacurile, blocarea CCR, suspendarea fără respectarea unor norme elementare, încercările de a modifica Legea referendumului, suspendarea Avocatului Poporului, punerea sub control a Monitorului. Oficial, toate acestea au dat semnale puternice că Guvernul nu ar fi pregătit să respecte statul de drept și propria Constituție și aceasta este explicația pentru care liderii europeni, de peste ocean au reacționat, nu pentru Traian Băsescu”, a declarat Traian Băsescu, la Palatul Cotroceni.El a amintit că, în 2007, când a avut loc o altă suspendare a sa din funcție, nu a fost nicio reacție, arătând că la acea dată au fost urmate procedurile, s-a respectat legea și nu s-au modificat legile prin OUG.„Ușor cu afirmația că a fost apărat Băsescu și are plăți de făcut. Și dacă aș fi fost apărat eu, aș fi considerat că nu am nimic de plătit nimănui, pentru că eu am o singură misiune: să apăr interesele României în context european, și nicidecum printr-un naționalism fără susținere și care ne elimină ușor, ușor din rândul statelor credibile a fi parte a unei Europe unite convergente. Singura mea obligație este să apăr interesele României în context european în lumina tratatelor, în litera și spiritul lor”, a susținut președintele.