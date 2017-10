BĂSESCU: Nu am cerut o listă a ofiţerilor acoperiţi. Ponta, un FRIPTURIST, a fost ofiţer SIE ILEGAL

BĂSESCU: Nu am cerut o listă a ofițerilor acoperiți. Ponta, un FRIPTURIST, a fost ofițer SIE ILEGAL

Traian Băsescu a declarat, azi, la Palatul Cotroceni, că Teodor Meleșcanu a vrut să dezinformeze când a afirmat că șeful statului a cerut lista ofițerilor acoperiți. Totodată, acesta a lansat încă un atac extrem de dur la adresa premierului Victor Ponta, pe care l-a catalogat ca fiind un "fripturist", care a fost ofițer SIE în mod ilegal.După emisiunea pe care am făcut-o la Realitatea TV, am observat o avalanșă de păreri care de care mai avizate, marea majoritate având ca destinație publicul larg, care să fie, în principiu, păcălit. Așa că mă văd nevoit să fac clarificări.Vreau să clarific faptul că în conformitate cu legea 182/2002, art. 7, al. 1, "președintele României are acces la informații secret de stat, inclusiv secret de serviciu". Dar președintelui nu i se pot refuza informațiile secret de stat.Din acest punct de vedere, fac o clarificare. Probabil Meleșcanu ori a uitat, ori a vrut să dezinformeze ieri, afirmând că i-am solicitat lista cu ofițerii acoperiți. Știu că situația în care se află el e dificilă pentru că a creat un precedent de neacceptat în relația dintre un serviciu secret și președintele României. Președintelui nu-i poți refuza o informație pe care o deții, iar tu, director, decizi că nu i-o pui la dispoziție. Cu atât mai mult cu cât informația îmi era utilă pentru că era vorba de Guvern. Iar în art. 80 din Constituția României se precizează foarte clar că președintele veghează la buna funcționare a instituțiilor statului, inclusiv la buna funcționare a Guvernului.Incorectitudinea lui Meleșcanu e probată chiar de adresa pe care v-o pun la dispoziție, e una nesecretă, în interiorul unei corespondențe instituționale. În această adresă, din 8.11.2013, mă adresam lui Meleșcanu cu solicitarea: "Prin prezenta, vă rog să mă informați dacă în Guvernul României există persoane care după 1990 au fost încadrate ca ofițeri acoperiți ai SIE. În cazul în care există astfel de situații, vă rog să precizați perioada în care aceștia au fost ofițeri ai SIE și dacă au fost specializați în acea perioadă." Având în vedere că era vorba de Victor Ponta, am pus și întrebarea dacă au fost specializați pentru că din presă am aflat tot felul de năzbâtii, ce misiuni ar fi avut Ponta, niște fabulații. Ponta, dacă vă uitați în CV-ul lui, a fost un profitor care și-a făcut rost de participarea la mese rotunde sau seminarii pe care le-a intitulat în CV "cursuri", cursuri care au fost posibile și cu sprijilul SIE.Nu am cerut niciodată o listă a ofițerilor acoperiți. N-aș face acest lucru pentru că nu ai de ce să întrebi, pe mine, ca președinte, mă interesează informația, și nu cine și de unde o culege. Documentul arată că Meleșcanu a dezinformat, continuând să se plaseze în zona de a face politică.În legea 1/1998, care este legea SIE, și care, la art. 10, al 2, spune: "Sursele de informații, metodele și mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite față de nimeni și în nicio împrejurare." Sursele, adică cel de la care ofițerul SIE culege informațiile. Iar Meleșcanu, ieri, își justifica răspunsul nu numai prin HG 223, dar și prin acest articol.Niciodată nu i-am cerut lui Meleșcanu sursele de informații. Pe mine m-a interesat informația, acuratețiea ei și oportunitatea informației.Sunt două neadevăruri pe care Meleșcanu le-a lansat ieri în spațiul public: că i-aș fi cerut listă, nu e adevărat, m-am referit strict la Guvern, dacă sunt actuali sau foști ofițeri acoperiți în Guvern, a doua dezinformare e cea legată de art. 10.2, care dânsul afirma că nu-i permite să-l informeze pe președinte.Am luat notă de comunicatul SIE de ieri. M-a surprins angrenarea în disputa politică a Serviciului. Pentru mine e o enigmă uriașă. De ce au făcut-o? În comunicatul lor sunt neadevăruri. Și cel mai important e cel legat de faptul că nu era necesar aviz CSAT pentru a scoate HG 223/2013. Îi rog acum pe domnii de la SIE să ia notă de prevederile legii 182/2002, care, la art. 14, spune: "Consiliul Suprem de Apărare a Țării asigură coordonarea la nivel național a tuturor programelor de protecție a informațiilor clasificate."Ori HG 223, care clasifica activitățile SIE ca fiind secrete de stat, face parte din programele de apărare, de asigurare a secretului de stat. Cum poți să coordonezi ceva, așa cum spune legea 182, dacă nu ți se aduce la avizare? Deci acea hotărâre care clasifica secretele de stat în activitatea SIE trebuia să primească avizul CSAT, așa cum spune legea 182.Mai mult decât atât, legea 415/2, privind organizarea și funcționarea CSAT, spune la art. 4, litera D, pct. 1: "Proiectele de acte normative inițiate sau emise de către Guvern privind securitatea națională se avizează de către CSAT." SIE e o instituție de securitate națională.Mai e legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă.La art. 9 spune așa: "În cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a proiectelor de acte normative inițiatorul trebuie să solicite avizul autorităților interesate în aplicarea acestora, în funcție de obiectul reglementării." Deci activitatea SIE ține de coordonarea CSAT. Cum poate da SIE un comunicat în care să spună că avizul CSAT nu era necesar?Deci sunt trei legi care au fost încălcate prin promovarea HG 223/2013. Din păcate, SIE a ținut să susțină punctele de vedere pe care până atunci le susținea doar Meleșcanu, că ei pot încălca legea.Venind la domnul Ponta... Legea 182, art. 3, care este legea privind protecția informațiilor clasificate: "Nicio prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informațiile de interes public sau al ignorării Constituției." Nu se pot secretiza informații prin care se ignoră Constituția. Scrie legea 182. Sau informații de interes public. Oare e de interes public dacă premierul a fost sau nu ofițer al unui serviciu de informații? Dacă mai e, dacă a fost trecut în rezervă? Eu zic că da.Trebuie să scoatem minciuna din spațiul public atunci când este vorba de lucruri atât de delicate cum e atunci când discutăm despre atitudini ale conducătorului unui serviciu de informații.Art. 4 din legea 182: "Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informațiile de interes public, restrângerii ilegale a exercițiului unor drepturi." Deci nu poți clasifica informații de interes public sau când ai de ascuns încălcările legii. E o încălcare a Constituției utilizarea ca ofițer a unui procuror? Da. E de interes public dacă un membru al Guvernului, fie el premier, a fost sau nu ofițer al unui serviciu de informații? Da. Din aceste motive, consider că Meleșcanu a încălcat legea și a târâit după interesele sale politice și ale premierului un serviciu excepțional, care e unul dintre cele mai bune din lume. Păcat că un om politic, cel puțin neinspirat, a participat la un demers care a pus Serviciul într-o situație foarte proastă.Pornind de la afirmația mea, vreau să revin cu privire la legitimitatea demersului meu. Revin la art. 80 din Constituție. Ponta a fost doar un fripturist care s-a băgat și el în SIE ca să meargă pe la niște seminarii pe afară. N-a avut nicio misiune. Nu poți trimite în misiuni importante un om necopt...Unde mă situez când vorbesc de încălcarea Constituției. Vizez art. 130 din Constituția din 1991, care atunci era în vigoare și care, la art. 130, litera A, spune: "Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior." Nu mi s-a părut că la SIE este vreo funcție didactică. De asemenea, această prevedere este preluată în legea 92/1992 și care preia identic art. 130 din vechea Constituție.S-ar putea să fac o afirmație care să vă stârnească curiozitatea sau exclamații. În legea SIE, legea 1/1990, nu există niciun articol prin care să se ceară secretizarea rezerviștilor. Ei pot să nu-și decline calitatea de rezervist al SIE, pot să-și decline orice calitate pe care și-o aleg, dar niciodată legea nu le interzice să spună că au fost acoperiți sau că au lucrat la SIE. Ce nu au voie să facă rezerviștii și ofițerii în activitate - să divulge secrete ale activității din serviciu. De aceea îmi pare aproape au dus ce-i drept conținutul comunicatului până către ridicol justificând HG 223 spunând că 70 de foști ofițeri s-au autodivulgat. Era dreptul lor ca rezerviști să-și treacă sau nu în CV dacă au fost ofițeri ai SIE.Ce n-a făcut nimeni până acum au făcut Meleșcanu și Ponta, care, în 2013, au scos HG 223, prin care secretizează și rezerviștii. Slavă Domnului că au rămas femeile de serviciu să nu fie secretizate la secret de stat! Din păcate, deși legea spune că este interzis să se facă publice activitățile SIE, prin HG 223/2013, care a extins nivelul de secretizare și la rezerviști, se fac cunoscute public, prin publicare în MOf, un număr mare de activități ale SIE. Toate se fac datorită jocului politic între Meleșcanu și Ponta și care a urmărit să creeze condiții de secretizare a faptului că Ponta a fost în mod ilegal ofițer al SIE. Unde n-a fost decât un profitor.Nu consider cel mai grav incident faptul că Ponta încălcat Constituția, cel mai grav incident este faptul că un șef de serviciu a refuzat o informație șefului statului. E un precedent care nu trebuie tolerat!Poate e scris și prin regulamentele lor, dar nicio HG nu poate fi mai puternică decât legea. Ei au adăugat în mod nepermis la lege. Au făcut-o din interes politic.Închei făcând o precizare: legea interzice divulgarea activităților SIE și a personalului SIE, nu se referă la rezerviști.În cea ce mă privește, aș vrea să încerc, pentru cine are bunăvoință, să dau puțin timpul înapoi. Unii au spus că președintele a ieșit cu subiectul ca să câștige Udrea. E o minciună, o fabulație. Nimeni nu m-ar fi iertat dacă Ponta ieșea sau iese președinte și, peste câțiva ani, în urma unui proces, SIE ar fi obligat să dea informația oficială cum că în 1997-2001 Ponta a fost ofițer SIE. Ce s-ar întâmpla cu el în funcție? Cum ar arăta România, unde ar fi? De un lucru sunt convins: este un secret pe care SIE nu-l poate ascunde la solicitarea instanțelor, pentru că s-au încălcat prea multe legi, inclusiv Constituția, cu racolarea lui Ponta ca ofițer al SIE în timp ce era și procuror, interzis de Constituție. Dacă un astfel de incident ar fi apărut în timpul mandatului lui Ponta, o țară întreagă mi-ar fi spus că am fost în înțelegere cu Ponta să nu divulgăm. Dar eu nu am nicio înțelegere cu nimeni, nici cu Ponta, nici cu Iohannis.Un alt argument că nu are nico legătură cu campania - ceea ce am afirmat legat de Ponta și Meleșcanu, e că am tras semnalul de alarmă cu luni de zile înainte. Am avertizat în mod repetat că printre cei care se prefigurează a fi candidați unul a fost ofițer acoperit. Eu sunt convins că, dacă Ponta nu ar fi fost în situația de a fi încălcat Constituția, ar fi recunoscut. Faptul că a încălcat Constituția l-a împiedicat și pe el și pe Meleșcanu să intre în acest joc politic în care se compromite SIE. Nu am inventat acest incident de campanie. Răspunsul a fost furtuni de minciună pe televiziuni. Cel mai bun lucru e să recunoască. HG e una care extinde legea și orice regulament intern sunt peste lege, așa că bine ar fi ca Ponta să recunoască acest lucru pentru că îi va lăsa mâinile libere de o minciună pe care a spus-o în tandem cu alții și cu un întreg serviciu.Mai e un lucru, dacă am fi avut un control parlamentar corect, nu s-ar fi ajuns aici. Din păcate, acesta e foarte slab. Îndrăznesc să spun că controlul pare a fi invers. În timpul meu s-a investit enorm în creșterea forței serviciilor de a-și îndeplini misiunea, SRI sau SIE. Soluțiile de control asupra Serviciilor sunt mult prea slabe față de forța pe care serviciile o au. Trebuie să se găsesacă o formulă prin care serviciile să fie ceea ce trebuie să fie, instrumente pentru adoptarea deciziilor politice corecte și să nu ajugem la situația în care Serviciile ar putea controla fie Guvern, comisie parlamentară... E în fibra oricărui serviciu să-și extindă capacitatea de a influența cât mai mult. E firea lor!Serviciile au devenit extrem de puternice și performante. Tentația oricărui serviciu e să acapareze cât mai mult control și influență. (...) Misiunea mea a fost să le fac foarte puternice, misiunea următoarei legislații e să le și controleze.A fost un incident inadmisibil între președintele României și directorul SIE care nu poate fi tolerat să fie extins și pentru următorul președinte.M-am dus la SIE după consumarea corespondenței care a durat câteva săptămâni și le-am spus în Colegiul de conducere al Serviciului, am prezentat incidentul și i-am asigurat că, la momentul pe care-l voi considera potrivit, îl voi face public. Când eu întreb de Guvern, aici nu e de tolerat secretul pentru președinte.Vă asigur că nu mă sperie amenințările. Nu am încălcat nicio lege și nici Constituția. Alții au făcut-o! Serviciul s-a implicat prin conținutul Comunicatului, probabil că o anchetă a Parchetului Militar va trebui făcută.În țara de origine, servicile secrete din toată lumea civilizată respectă legile și Constituția. Ori recrutarea unui procuror a fost o încălcare a legii și a Constituției.Sursa livetext: realitatea.net