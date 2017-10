Băsescu nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii

Băsescu nu a fost lucrător sau colaborator al Securității

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a emis o nouă adeverință prin care constată că președintelui Traian Băsescu nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau colaborator al Securității, după consultarea unor note referitoare la activitatea sa ca reprezentant al companiei Navrom.„Adeverim, prin prezenta, că elementele (...) prezentate nu se circumscriu prevederilor art. 2 lit. a și b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, astfel, domnului Băsescu Traian, fiul lui Dumitru și Elena, născut la data de 04.11.1951, în Basarabi, județul Constanța, nu i se poate atribui calitatea de lucrător/ colaborator al Securității", se arată în adeverința publicată joi de CNSAS, care a fost emisă pe 22 octombrie 2013.Verificarea președintelui Băsescu s-a făcut în urma unei cereri din decembrie 2012 înaintată CNSAS de către cotidianul "Ring". CNSAS a mai emis decizii în 2002, 2004 și 2006 prin care s-a stabilit că Traian Băsescu nu a fost agent sau colaborator al Securității ca poliție politică. Decizia din 2006 a fost menținută în 2009 ca urmare a verificărilor derulate în acord cu prevederile legale, cu ocazia alegerilor prezidențiale.Adeverința eliberată în 2013 în privința lui Traian Băsescu are la bază verificarea unor documente în două dosare ce nu mai fuseseră procesate. Astfel, într-unul din dosare, al cărui titular este W.R. și care are 86 de file, în urma verificărilor efectuate a fost identificat, la filele 2-4, un document intitulat Notă, olograf, nesemnat, înregistrat de către ofițer pe 6 iulie 1988 și atribuit de către acesta în antet lui Traian B. Documentul respectiv, prin coroborare, este atribuit reprezentantului Navrom în Belgia și Olanda, iar în cuprinsul acestuia sunt consemnate tratativele duse în cursul lunii mai 1988 de către reprezentantul Navrom cu firma "G.". „Alături de firmă deținea monopolul absolut al aprovizionării navelor noastre cu piese de schimb, monitoare santină, separatoare, dar și cu alimente, țigări, băuturi etc. în mod deosebit, prețurile și la monitoare și separatoare, precum și la piese de schimb erau extrem de ridicate", se arată în adeverință.