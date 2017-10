Băsescu - mesaje, de la Constanţa, pentru Putin: „Nu sunt un adversar al Rusiei“

Băsescu - mesaje, de la Constanța, pentru Putin: „Nu sunt un adversar al Rusiei“

Președintele Traian Băsescu a vizitat, ieri, distrugătorul american „USS Donald Cook”, care face o escală de patru zile în Portul Constanța. La finalul vizitei, șeful statului a spus că nava este impresionantă din punct de vedere al capabilităților militare și, în același timp, reprezintă un simbol.„Vizita este simbolică în semn de apreciere a aliaților. Nava pe care am vizitat-o, mai bine de o oră, este impresionantă din punctul de vedere al capabilităților militare”, a spus șeful statului, referindu-se la Donald Cook, ofițer al Armatei Statelor Unite care și-a pierdut viața în lagărele din Vietnam și care pe toată perioada în care a fost prizonier și-a încurajat militarii din subordine. Președintele Băsescu a spus că, din acest punct de vedere, este o navă simbol, iar prin serviciul pe care îl face aduce aminte de eroismul colonelului Cook.Șeful statului a mai afirmat că distrugătorul american are o dotare excepțională din punct de vedere militar, care poate lovi ținte aeriene, navale, poate lupta împotriva rachetelor balistice și poate lovi sub apă, dacă este nevoie sau dacă este atacată de submarine. Băsescu a mai spus că la bordul navei sunt 300 de membri ai echipajului și că se trăiește extrem de greu și trebuie să fii devotat meseriei tale, pentru că 300 de oameni ocupă mult mai puțin loc decât tehnica militară de la bord.„În jurul Mării Negre s-a creat un cer de foc“În altă ordine de idei, președintele Traian Băsescu a mai declarat că el nu este un adversar al Moscovei, dar este un adversar al unor practici ale Federației Ruse și nu poate să nu observe că Moscova a creat un cerc de foc în jurul Mării Negre.„Dacă Moscova pentru a nu se supăra vrea să nu i se spună că are responsabilități în conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh, asta nu se poate. Dacă pentru a nu se supăra vrea să nu i se spună că a ocupat Abhazia și Osetia de Sud, iarăși nu se poate. Dacă pentru a nu se supăra nu îi place să audă că o acuzăm că nu își respectă angajamentele de la Istanbul și ocupă Transnistria în mod nelegitim, iarăși nu se poate. Dacă nu vrea să audă că a anexat Crimeea, iarăși nu se poate, dar asta nu înseamnă că eu sunt un dușman al Federației Ruse”, a declarat Băsescu.El a mai adăugat că nu poate să nu observe elementele de instabilitate pe care le generează Federația Rusă și a precizat că, în opinia lui, marea problemă este că pentru toate aceste conflicte înghețate butonul este la Moscova.„Moscova poate să le rezolve pe toate foarte repede în spiritul dreptului interna-țional sau poate să le facă să explodeze în conflicte, funcție de interesele ei: poate să le facă să explodeze în conflicte pe rând sau pe toate odată”, a explicat șeful statului.La final, președintele Traian Băsescu a mai spus că această atitudine a Moscovei este un element care afectează securitatea națională.„Chiar dacă se supără Moscova, eu, care nu le sunt dușman, nu pot ca din prietenie să nu le spun ce văd: că în jurul Mării Negre s-a creat un cerc de foc”, a adăugat președintele. v v vDistrugătorul USS „Donald Cook” se va afla în Portul Constanța până joi, 17 aprilie, timp în care marinarii militari români și americani vor participa la activități de instruire, în apele teritoriale ale țării noastre, dar și în apele internaționale ale Mării Negre. Distrugătorul USS „Donald Cook” și nava militară franceză „Dupuy de Lôme” se află în Marea Neagră, în contextul tensiunilor dintre Occident și Rusia din cauza crizei ucrainene.Concret, este vorba de o misiune pentru oferirea de garanții de securitate aliaților din cadrul NATO și partenerilor de la Marea Neagră. Echipat cu sisteme antibalistice Aegis și cu zeci de rachete SM-3, Distrugătorul „Donald Cook” era staționat de două luni la baza spaniolă Rota, în cadrul sistemului antirachetă al NATO.