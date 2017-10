Băsescu, la RRA: Românii să nu se prezinte la referendum

Eu înțeleg argumentele PDL și cele ale soției mele care spune: Dragul meu, e prima dată când nu merg cu tine la vot pentru că nu vreau să particip. Din postura de președinte ales al României, eu nu pot refuza prezența la referendum. Numai din acest punct de vedere voi merge la referendum. Dacă nu aș fi președintele României, nici eu nu aș merge. Îndemnul meu e să nu se prezinte la vot. Poziția PDL mi se pare corectă, nu vor sp gireze o lovitură de stat.Voi considera că cei care au votat NU și nu au venit nu au fost de acord cu cei 256 de parlamentari. Cei care nu se prezintă la vot sunt cei care nu susțin soluția suspendării. Au foarte multe argumente.Suspendarea plăților de către Bruxelles s-a fătcut pentru că guvernul nu a implementat toate măsurile de prevenire a fraudării. Se puteau crea suspiciuni în derularea programelor. Izolarea României ne aduce și în riscul de a ne trezi că nu se mai fac plăți pentru agricultură. Acest risc există.România are un buget de 192 de miliarde de lei. Rata de schimb la dolari, la momentul căderii guvernului Ungureanu era 3,3 lei. 58 de miliarde buget de stat. Ca urmare a deprecierii e 50 de miliarde. Numai din deprecierea generată de instabilitatea politică, s-a înregistrat pierdere.Avem nevoie să înțelegem ceea ce Ponta și Antonescu nu au înțeles. Nu le-am dat din dragoste guvernarea. Am spus urgența majoră a României e stabilitatea politică, aveți majoritate, poftiți mandatul. Ce au făcut? Au decapitat statul român. Ne vor trebui ani să ne redobândim credibilitatea. Stoparea crizei politice e o prioritate.Voi aplica legea și voi acționa în interes național. Discutăm pe 30. Dacă va fi un vot care a îndeplinit condițiile pentru plecare, voi pleca. Dacă va fi să rămân, rămân. Nu voi abandona țara. CCR va scrie președintele a fost destituit sau își reia mandatul. Nu există altă variantă. Cum va stabili CCR, așa vom face. E o singură instituție în România care stabilește mandatul președintelui.Accept orice rezultat al votului popular. Asta e viața! Eu pot să invoc orice, decizia e la CCR. Dacă referendumul va fi validat de BEC, nu am ce să comentez. Dacă va fi validat și de CCR, nu am ce să comentez. Avem sintituții ale statului care trebuie să ia decizii.Eu m-am dus în fața CCR și am prezentat lovitura de stat. Era imperios necesar. Am mers imediat după suspendare și am adus toate argumentele. Nu trebuia să îmi răspundă. Era important să consemneze punctul președintelui suspendat.Ca șef de stat, ai foarte multe decizii. Sunt multe pe care puteam să le fac mai bine. Am fost un președinte care și-a îndreptat statul spre o direcție bună, am creat încredere. În 3 zilei, oamenii ăștia au decredibilizat țara.Vă asigur că nu voi fi un președinte care să tacă, fără compromisuri.