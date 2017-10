Băsescu: "Ghiţă, mai important ca Hayssam. Poate cere azil politic"

Băsescu: "Ghiță, mai important ca Hayssam. Poate cere azil politic"

Ştire online publicată Duminică, 16 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Traian Băsescu spune că este foarte important ca, după ce va fi extrădat, Sebastian Ghiță să fie protejat de statul român, pentru a putea spune lucrurile pe care le știe despre oameni și instituții care au comis abuzuri de putere în ultimii ani în România, potrivit Digi 24.Fostul președinte a sugerat că șeful statului, Klaus Iohannis, ar putea să se implice, mai ales că este posibil ca procedura de extrădare a lui Ghiță din Serbia să fie una de durată, transmite News.ro.„Când a fost vorba de extrădarea lui Nicolae Popa din Indonezia am avut două convorbiri cu președintele Indoneziei, că nu aveam acord de extradare, nu e secret. La povestea cu Ghiță îmi e greu sa evaluez, dar Ghiță a fost în interiorul sistemului și probabil la ordinul sistemului a făcut multe lucruri. Nu pot să le etichetez, dar a și servit sistemul și, dacă vreți, interesul național. Am aflat că a plătit avionul pentru Popa... De ce a recurs statul la banii lui Ghiță? Cineva trebuie să răspundă, că trebuiau să fie bani, nu să se apeleze la firme private”, a spus Traian Băsescu, la România TV.El a sugerat că Sebastian Ghiță ar putea fi în pericol în România, după ce va fi extrădat, și că va avea nevoie de protecție.„Este motiv să ceară azil politic, dar nu o va face. După ce a fost parte din sistem, are obligația să vină să spună ce știe. Eu nu am fost parte a intimității sistemului, mi-a fost loial, dar pregătindu-și lovitura după plecarea mea. Statul trebuie să-i garanteze lui Ghiță imunitate, să poată vorbi - sigur, cu responsabilitate pentru ce este acuzat. Având în vedere situația specială a lui Ghiță, pe care îl consider mai important decât pe Omar Hayssam, trebuie să găsim soluții să poată vorbi, se poate uza de Codul Penal și în același timp de o eventuală intervenție a președintelui să găsim formula politică potrivită. Ghiță trebuie să aibă libertatea să vorbească. Am văzut oameni băgați la beci ca să nu vorbească, am văzut că dacă nu au vrut să vorbească li s-au băgat copiii în celule cu oameni care i-au violat. Nu trebuie să ne trezim că Ghiță este adus, încarcerat, frate-său băgat într-o celulă vecină cu oameni care să-l pună sub presiune. Trebuie făcută o acțiune de bun simț într-un stat democratic”, a mai spus fostul președinte.Curtea Supremă din Serbia a decis plasarea în arest a lui Sebastian Ghiță pentru două luni, în vederea extrădării. Anterior, procuratura din Belgrad a decis reținerea pentru 48 de ore a lui Sebastian Ghiță pentru posesie de documente falsificate.