BĂSESCU, din nou la POPOR

A inchis USL spitale ?

Stiu ca pentru coloneii, generealii in rezerva dar si a fanilor infocati PDL sau pur si simplu pentru oamenii care ii urasc pe PSD si PNL, se baga cu declaratii exagerate de sustinere a domnului presedinte Traian Basescu dar si a PDL, insa raspundeti la intrebarea aceasta: "CE PARTID A INCHIS SPITALE, CE PARTID A SCAZUT PENSIILE SI SALARII ? CE PARTID A DAT PANTOFI CU TOCURI LA FEMEILE SINISTRATE ? CE PARTID A CONSTRUIT PATINOARE SI TEREN DE FOTBAL IN PANTA ?" PSD, PNL, PNTCD sau PDL ? Iar sub scuze crizei financiare, oamenii PDL-ului au primit benefiicii dar si grade militare illegal, intrebati-l pe colonelul Robert Turcescu si ve-ti stii ce vorbesc :) In rest continuam circul de a sustine partidul si nu performantele acestora, continuam sa votam la pomana electorala si nu la rezultatele acestora in mandatele anterioare. Nu avem spirit de arbitru, domnule nu ai fost in stare sa imbunatatesti situatia Romaniei, da-te la o parte si lasa-l pa altcineva in locul tau. Eu sunt Pentru EXAMENE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCTII JURIDICE IN Curtea Constitutionala si in profesia de Jurst si NU PENTRU NUMIRI POLITICE in Justitia Romana. Trebuie reinviat spiritul critic al romanilor si sa lasam influenta politica, sa vorbim de perfomante nu de gargara !!! Ah ca unii dintre noi vor pierde afaceri cu statul ? Asta e, ne adaptam situatiei, acesta este secretul succesului in afaceri, nu sa faci afaceri cu statul ci sa te gandesti cum sa te adaptezi situtiei create !!!