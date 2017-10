Băsescu, despre Roşia Montană: Nu eu am 70% în Parlament

Băsescu, despre Roșia Montană: Nu eu am 70% în Parlament

Președintele Traian Băsescu a afirmat luni, cu privire la evoluția proiectului Roșia Montană, că nu el este cel care are o majoritate de 70% în Parlament."Nu eu am 70% în Parlament. Ați observat vreo majoritate pro președinte prin Parlament? Poate se va forma, nu zic nu", a declarat Băsescu, la Palatul Cotroceni, cu privire la proiectul Roșia Montană.Răspunsul președintelui a venit ca răspuns la întrebarea privind posibilitățile de acțiune pe care le are în cazul Roșia Montană.