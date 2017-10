Băsescu despre revizuirea Constituţiei: Nu am abandonat ideea. Eu abandonez ideile când închid ochii

Băsescu despre revizuirea Constituției: Nu am abandonat ideea. Eu abandonez ideile când închid ochii

Președintele Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la Mangalia, la Școala de vară a UNPR, că abandonează ideile sau lucrurile în care crede abia când închide ochii și, cum acest lucru nu s-a întâmplat, se angajează să declanșeze un proces de revizuire a Constituției, idee pe care nu a abandonat-o.“Faptul că nu vă vorbesc despre Constituție nu înseamnă că am abandonat ideea. Eu abandonez ideile sau lucrurile în care cred abia când închid ochii și, cum nu i-am închis, tot o să declanșăm un proces de revizuire a Constituției atât de necesar pentru clarificarea relațiilor între instituțiile statului, a obligațiilor statului față de cetățean, a cetățeanului față de stat și față de comunitate. Nu numai statul are obligații față de cetățeni. Și cetățenii au obligații față de stat, față de comunitate", a spus președintele.El a precizat că nu dorește să vorbească despre revizuirea Constituției deoarece puterea nu are în Parlament o majoritate care să permită acest lucru."N-aș vrea să vă vorbesc despre Constituție, având în vedere că avem o majoritate care nu ne permite să spunem «asta putem face, revizuirea Constituției». Cine știe?! Sper să reușim o formulă, dar respectarea rezultatelor referendumului nu necesită revizuirea Constituției și se poate veni la Parlament cu 300 de membri în Parlament prin lege, și nu prin Constituție. Sigur, lăsându-l bicameral", a mai afirmat președintele.