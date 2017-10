Băsescu despre premierul Sorin Grindeanu: "E prea mare căciula pentru dânsul"

„Mi se pare că s-au amăgit toți că a guverna înseamnă strict a anunța: mărim salarii, mărim ajutoare sociale, mărim nu știu ce. Or nu asta înseamnă a guverna, pe de-o parte. Pe de altă parte, mie acest Guvern mi se pare mai instabil decât Guvernul tehnocrat. Uitați-vă: dispute în interiorul PSD, Ponta și cei din spatele lui cu Dragnea. Dincolo, Tăriceanu cu Constantin la ALDE. E ceva, așa, neclar. Realitatea este că au fost incapabili să gestioneze succesul electoral. În loc să fi avut un Guvern care vine, o dată pe săptămână, un premier cu miniștrii lângă el, facem asta, facem asta, nu aflăm nimic. Ne ducem în zona de fonduri europene, nu au făcut nimic mai mult decât Guvernul tehnocrat, deja au câteva luni bune de când guvernează”, a afirmat Traian Băsescu, la un post de televiziune, întrebat ce opinie are despre activitatea actualei guvernări de până acum.Totodată, nici despre prestația premierului Sorin Grindeanu, Băsescu nu are o părere bună.„N-aș vrea să se creadă că sunt în Opoziție și nu-mi place nimic, e prea mare căciula pentru dânsul, pentru experiența și anvergura lui ca politician”.