Băsescu despre închiderea fabricii Nokia: Nu este o noutate; este un fenomen la care trebuia să ne aşteptăm

Băsescu despre închiderea fabricii Nokia: Nu este o noutate; este un fenomen la care trebuia să ne așteptăm

Președintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, că închiderea fabricii Nokia de la Jucu nu este o noutate, și că a avut frecvent discuții cu Executivul pe acest subiect.„Din punctul meu de vedere, nu este o noutate. Vă pot spune că am avut frecvent discuții cu Guvernul, mai ales după ce s-a vehiculat aproape ca fiind sigură o prelungire a perioadei de criză economică. Am cerut să vizeze crearea de locuri de muncă în deciziile pe care urmează să le ia. De asemenea, vă pot spune că am avertizat asupra acestui risc ca multinaționalele să înceapă să-și reducă activitatea pe teritoriul României și iată că începe să se întâmple. Este un fenomen la care trebuie să ne așteptăm și el nu poate fi compensat decât prin crearea de locuri de muncă, în baza deciziilor Guvernului României”, a declarat Băsescu, înaintea plecării la cel de-al doilea Summit al Parteneriatului Estic, care se desfășoară astăzi și mâine, la Varșovia. Președintele a precizat că potențialele închideri de companii nu se referă doar la fabrica de la Jucu, adăugând că ar trebui privit și spre alte industrii și că spus acest lucru și în discuțiile cu CSAT și în cele cu Executivul. El a făcut referire și la faptul că mesajul său cu privire la exploatarea minieră, ca resursă de creare de locuri de muncă, a fost de multe ori criticat. „Am văzut la lansarea mesajului meu <>, am văzut așa printre dinți, un răspuns venit de la birocrați, de genul <>, ca și cum statul român nu ar ști ce resurse de cupru, aur și argint are acolo unde au încetat exploatările, pe la începutul anilor 2000. Vai de politicienii care se vor lăsa jucați de birocrați. Vai de ei, nu neapărat pentru că li s-ar putea întâmpla ceva, ci vai de ei pentru că nu-și servesc țara”, a conchis Băsescu.