Băsescu cere reexaminarea legii de aprobare a Memorandumului între statul român şi Rompetrol

Băsescu cere reexaminarea legii de aprobare a Memorandumului între statul român și Rompetrol

Președintele Traian Băsescu solicită reexaminarea legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și Rompetrol, semnat la București la 15 februarie, în sensul respingerii acestei legi.Președintele a retrimis spre reexaminare în Parlament Legea de aprobare a Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V., prin care KazMunaiGaz răscumpăra de la Ministerul Economiei cu 200 milioane dolari un pachet de 26,69% din acțiunile Rompetrol Rafinare.„Președintele României, domnul Traian Băsescu, a semnat marți, 2 iulie a.c., cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Memoran-dumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013, pe care a trimis-o Parlamentului României, în temeiul Articolului 77 alineatul (2) din Constituția României”, precizea-ză un comunicat de presă transmis de Președinție.În scrisoarea privind reexaminarea trimisă de șeful statului către Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților, prin care solicită respingerea acestei legi, se arată că cele două părți semnatare își asumă un angajament de cumpărare din partea The Rompetrol Group N.V. a unui pachet minoritar de acțiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A., deținut în prezent de Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI) în schimbul a 200 de milioane dolari SUA.