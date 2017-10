Băsescu cere Parlamentului reexaminarea Legii privind referendumul validat cu prezenţă de 30%

Băsescu cere Parlamentului reexaminarea Legii privind referendumul validat cu prezență de 30%

Președintele Traian Băsescu a transmis Parlamentului cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, susținând ca fiind oportună reglementarea unei participări de cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente pentru ca referendumul să poată exprima voința cetățenilor.Potrivit unui comunicat al Președinției, în motivele cererii, șeful statului amintește faptul că prin legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului se introduce, sub aspectul condițiilor de validitate a referendumului, un cvorum de participare de cel puțin 30% și un cvorum al voturilor valabil exprimate de cel puțin 25%, ambele raportate la numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.El mai subliniază că respectiva soluție legislativă se regăsește în cazul referendumului privind revizuirea Constituției, al celui pentru demiterea președintelui României, celui cu privire la problemele de interes național și celui local.„În lipsa unei participări de cel puțin jumătate plus unu din corpul electoral, apreciem că noua variantă de reglementare a cvorumului de participare, aleasă de legiuitor, nu asigură o reprezentativitate suficientă de natură a conferi deciziei adoptate forța care să reflecte voința și suveranitatea poporului. Considerăm că este oportună reglementarea unei participări de cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente pentru ca referendumul să poată exprima, în mod real și efectiv, voința cetățenilor, voință ce constituie premisa unei manifestări autentic democratice a suveranității prin intermediul poporului. Astfel, caracterul democratic al statului vizează participarea cetățenilor la conducerea treburilor publice și presupune ca deciziile să fie întemeiate pe voința poporului, de aceea democrația constituțională implică o guvernare realizată de către majoritate, în acord cu voința sa”, susține președintele Băsescu în cererea sa.