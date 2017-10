Băsescu bagă zâzanie în USL / Antonescu îl dă afară din PNL pe Meleşcanu

Băsescu bagă zâzanie în USL / Antonescu îl dă afară din PNL pe Meleșcanu

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, Crin Antonescu, a anunțat că va propune excluderea lui Teodor Meleșcanu din partid, după ce acesta a acceptat conducerea SIE. "Această desemnare este o afecere strict între domnul Băsesescu și domnul Meleșcanu, dacă nu s-a amestecat altcineva, și nu are nicio legătură directă sau indirectă cu PNL", a spus el. Președintele PNL a mai declarat că îl va exclude pe Meleșcanu din PNL. "Meleșcanu nu a informat nici biroul politic al partidului, nici pe mine ca președinte, nici pe liderul grupului parlamentar din Senat. Am primit azi de la Meleșacanu un fel de cerere prin care ne anunță că se autosuspendă. Ceea ce nu e cazul pentru că voi cere excluderea lui din partid din motive lesne de înțeles", a declarat președintele PNL, Crin Antonescu. "Episodul Meleșcanu, pentru mine, nici nu este foarte surprinzător. USL nu are nimic în comun cu această opțiune a lui Traian Băsescu", a adăugat acesta.