BĂSESCU, ATAC LA ADRESA LUI DRAGNEA, FIREA, CIOLOŞ ŞI OLGUŢA

BĂSESCU, ATAC LA ADRESA LUI DRAGNEA, FIREA, CIOLOȘ ȘI OLGUȚA

Ştire online publicată Luni, 03 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Traian Băsescu a declanșat duminică, la România TV, un atac împotriva tuturor liderilor politici ai momentului. El a afirmat că nu mai există lideri în politica românească, ceea ce îi va facilita lui Klaus Iohannis un al doilea mandat. Fostul președinte a avut descrieri foarte dure pentru liderii politici ai zilei.Traian Băsescu i-a luat la rând pe liderii politici ai momentului. Pe Liviu Dragnea l-a numit "panaramă" și a spus despre el că reprezintă un pericol pentru PSD."V-am spus eu ca Dragnea e panarama? (...) Să se apuce de altceva, poate e mai priceput la creșterea de porci, paranghelii în Brazilia, de vânătoare", a comentat Băsescu.Băsescu spune că Liviu Dragnea nu știe să conducă un partid mare, dar nici nu lasă pe altcineva."Dragnea e un înfrânt care duce la înfrângere PSD. Dacă în PSD ar mai apărea un lider ar avea grijă Dragnea să îl elimine".Despre Gabriela Firea a declarat că nu are substanță și că ar obține un scor rușinos la alegerile prezidențiale."Puneți-o la prezidențiale să vedeți dacă ia mai mult de 3%. Până la urmă, într-un lider trebuie să existe și puțină substanță. M-a înnebunit, ea e atacată, supravegheată de dimineață până seara, nu se poate să îți construiești așa imagine", a afirmat Băsescu.Nici despre Lia Olguța Vasilescu nu a avut cuvinte de laudă."Doamna Olguța ne dublează salariile, dar avem ceva în cap legat de politica extrenă a patriei, de politici generale? Ca președinte te poți califica la locul de muncă, dar trebuie să ai o bază, că dacă baza ta e minus, distrugi o țară până te califici", a afirmat Băsescu.El este de părere că nici Dacian Cioloș, dacă unește dreapta sub aripa lui, nu poate fi un contracandidat puternic."Daca Dreapta vrea să se îngroape la doi metri sub pământ, da, să îl pună pe Cioloș. PMP nu va fi de acord cu un asemenea lider", a declarat Băsescu, care a concluzionat că "deocamdată partidele nu au contracandidat pentru Iohannis. Experiența ca lider politic îmi spune că în momentul de față nu avem un politician cu vână de lider care să îl bată pe Iohannis".