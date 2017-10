„Băsescu are boala puterii”

Premierul Victor Ponta a declar, astăzi, în legătură cu starea de sănătate a președintelui Traian Băsescu, că acesta are ,,boala puterii'.,,E boala puterii și l-a găsit pe domnul Iohannis care are boala funcțiilor și a caselor și eu sper să n-avem ghinion, toată România, să continuăm de la ghinionul lui Băsescu, să mergem la ghinionul domnului Iohannis, oameni bolnavi de funcții și de putere. Eu, în timp ce dânșii își văd de cearta la televizor, îmi văd de mersul prin țară. La ceea ce am văzut și la Argeș, la Bistrița, la Gorj și aici, la Galați, și peste tot în țară, cred că țara se însănătoșește și tulburările domnului Băsescu cu ghinioanele domnului Iohannis nu o să ne afecteze”, a spus Ponta, citat de Agerpres.Premierul a mai spus că, peste 31 de zile, România va avea un nou președinte legitim și ,,cu siguranță sănătos'.