Băsescu ar renunţa la un an de mandat

Băsescu ar renunța la un an de mandat

Președintele Traian Băsescu a afirmat în contextul discuțiilor despre o eventuală modi-ficare a Constituției, că ar fi dispus să-i fie scurtat mandatul prezidențial chiar și cu un an dacă rezultatul ar fi scăderea numărului de alegeri, prea mare în acest moment, în opinia sa. Șeful statului a spus că a vrut să lanseze o dezbatere, precizând că a primit de la Guvern proiectul de modificare a Constituției, care însă viza doar implementarea rezultatelor refe-rendumului cu privire la transformarea Parla-mentului într-unul unicameral și la reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. „Am considerat că mai sunt lucruri care trebuie adaptate în Constituție. Acest subiect - revenirea la un mandat prezidențial de patru ani - este generat de realitățile politice din România”, a explicat președintele Băsescu. El a mai spus că la noi în țară au loc într-un an alegeri locale, într-un alt an alegeri euro-parlamentare, într-un alt an alegeri parla-mentare și într-un alt an alegeri prezidențiale. Președintele a apreciat că România are nevoie de mai puțini ani electorali. „România are nevoie de mai puțini ani cu alegeri. Ideea a fost să reușim o soluție de recuplare a alegerilor prezidențiale cu cele parlamentare. Dacă s-ar găsi un consens cu toate partidele politice, eu am toată disponibilitatea pentru a găsi o formulă practică. Inclusiv scurtarea mandatului meu, dacă vom conveni că acest lucru îl votăm”, a mai declarat Traian Băsescu. El a întărit afirmația făcută, spunând că nu i se pare atât de important să aibă un an de mandat prezidențial în plus, dacă prin acest lucru salvează un an de alegeri. „Nu mi se pare o pierdere, dimpotrivă, mi se pare un câștig”, a conchis Băsescu.