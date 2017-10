BĂSESCU: "Am decis cu prim-ministrul şi guvernatorul BNR încheierea unui nou acord cu FMI"

BĂSESCU: "Am decis cu prim-ministrul și guvernatorul BNR încheierea unui nou acord cu FMI"

Președintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, la începutul întrevederii cu delegația FMI, Comisiei Europene și Băncii Mondiale, că a discutat cu premierul Victor Ponta și cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu și s-a decis încheierea unui nou acord cu FMI pentru "încă un an sau doi".El a adăugat că în viitor este nevoie de asistența FMI pentru a oferi soluții specializate în vederea aplicării unei strategii pe termen mediu a României, care să asigure creșterea economică. „Cred că acesta este momentul potrivit să analizăm acordul existent și să privim și la câteva elemente ale viitorului acord. Așa cum am discutat cu premierul și cu guvernatorul BNR, am decis să avem un nou acord cu FMI pentru încă un an sau doi”, a declarat președintele Băsescu, la începutul întrevederii cu delegația organismelor internaționale, aflată de marți la București în a șasea misiune de evaluare în cadrul acordului stand-by încheiat anul trecut.Președintele a remarcat că Guvernul a trimis Comisiei Europene un punct de vedere asupra programelor pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2014-2020, iar reacția Bruxelles-ului a fost "destul de neplăcută". El a arătat că trebuie stabilită împreună cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială o strategie pe termen mediu cu privire la creșterea economică a României.