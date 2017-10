Banii pentru finanţarea Sălii Polivalente, blocaţi de Curtea de Conturi

Pentru că nu au fost folosiți la timp

Banii pentru finanțarea Sălii Polivalente, blocați de Curtea de Conturi

Acum trei ani, Consiliul Local Municipal Constanța, Consiliul Județean Constanța și Agenția Națională pentru Sport se asociau pentru realizarea „unui obiectiv unic în Dobrogea” - așa cum este descris în proiect - Sala Polivalentă Constanța. După aprobarea convenției de colaborare între cele trei autorități, Consiliul Județean a inițiat, prin HCJC 129/25.05.2007, organizarea Concursului de idei de proiecte cu tema „Sala Polivalentă-Constanța” având drept scop identificarea resurselor financiare necesare, a găsirii locației propice proiectului, precum și pune-rea în comun a resurselor umane. Obiectivul proiectului este reali-zarea unui complex sportiv care să devină „un punct de interes pentru municipiul Constanța, respectiv pentru județul Constanța și regiunea de sud-est”, așa cum se precizează în hotărârile Consiliului Județean Constanța. În cele din urmă, s-a hotărât ca sala să fie construită în complexul sportiv din Badea Cârțan, pe amplasamentul actualului stadion de rugby, pe o suprafață de 76.352 metri pătrați, terenul fiind pus la dispoziție de Primăria Constanța. Potrivit proiectului inițial, sala polivalentă ar trebui să aibă un teren multifuncțional, un bazin olimpic, capacitatea sălii de jocuri fiind de 10.000 de locuri pentru manifestările sportive și 12.000 de locuri pentru cele culturale. Dacă inițiativa va fi pusă în prac-tică, complexul ar trebui să mai cuprindă o sală de antrenament, un hotel destinat cazării sportivilor și delegațiilor oficiale, o parcare subterană și alte trei parcări la suprafață, cabinete medicale, precum și facilități pentru recuperarea sportivilor. În conformitate cu prevederile acordurilor încheiate, investiția trebuie să fie acoperită de Consiliul Județean (10%), de Primăria Constanța (20%) și Guvernul României, prin Agenția Națională pentru Sport (70%). Termen expirat Demarat la inițiativa autorităților locale, proiectul ar fi trebuit să fie finalizat cel mai târziu la data de 1 iunie 2010, întrucât în toamna aces-tui an Constanța urma să găzduiască a doua ediție a Jocurilor Mării Negre, iar Sala Polivalentă ar fi fost cea mai bună locație pentru desfă-șurarea competițiilor sportive. Vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir, a exclus posibilitatea ca în 2010 să se concretizeze ceva în cazul acestui proiect. Potrivit lui, CJC ar fi primit în luna noiembrie a lui 2008 aproximativ 14.000.000 de lei însă banii au fost trecuți la fondul de rulment, pentru ca de-abia în luna martie a lui 2009 să fie plătită o parte din sumă pentru proiectare. „Pentru că nu am folosit banii în 2008, Curtea de Conturi a decis să ne blocheze fondurile rămase. Noi am făcut o contestație la Curtea de Arbitraj a Curții de Conturi, dar nu știu când vom primi un răspuns”, a explicat Dragomir. Până atunci, proiectul rămâne blocat. Mai mult, vicepreședintele CJC a precizat că nici Guvernul nu a mai alocat, anul acesta, bani pentru derularea proiectului. „Nu vreau să fiu răutăcios sau să vorbesc în nume rău, dar nu cred că va mai aloca Guvernul fonduri pentru Sala Polivalentă. În plus, trebuie să soluționăm și noi problema de la Curtea de Conturi”, a completat Cristinel Dragomir. În privința Jocurilor Mării Negre, Dragomir a afirmat că municipiul rămâne, în continuare, gazdă însă vor fi stabilite alte locații pentru desfășurarea competițiilor.