Banias: "Nu mai vreau nicio funcţie în PDL Constanţa"

Banias: "Nu mai vreau nicio funcție în PDL Constanța"

Senatorul constănțean PDL Mircea Banias pare să se fii resemnat în privința funcțiilor de conducere în cadrul filialei de la malul mării. Deși democrat-liberalii se află în febra organizării alegerilor de la Organizația Municipală a PDL Constanța, Banias nu este interesat de funcția de președinte cu atât mai mult de una nesemni-ficativă în cadrul Organizației.„Nu intenționez să candidez. Am fost președinte interimar la Organizația Județeană a PDL Constanța și nu mai vreau nicio funcție în filiala constănțeană. Sunt alți colegi ai mei, cum ar fi doamna deputat Maria Stavrositu și domnul deputat Constantin Chirilă care vor candida. Nu cred că este bine să fie prea mulți candidați și nu vreau să mai candidez și eu”, a declarat Mircea Banias pentru „Cuget Liber”.Mai mult, senatorul constănțean a mai spus că dorește ca, de această dată, alegerile de la Organizația Municipală a PDL Constanța să se desfășoare în liniște și nu așa cum s-a întâmplat ultima dată.„Cu aceste alegeri, sper ca lucrurile să se așeze la Organizația Municipală și imediat să începem să ne pregătim serios pentru campania electorală de la anul”, a mai precizat Banias.În luna martie a acestui an, Mircea Banias a candidat la alegerile pentru funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța sub sloganul „Ori găsim un drum, ori facem unul”.Și la acel moment, Mircea Banias menționa că obiectivul lui principal este cel de a se organiza cât mai bine pentru campania alegerilor locale și parlamentare de anul viitor. În plus, la acea vreme, Banias susținea că, dacă va ieși președinte la Organizația Județeană inten-ționează să candideze la Primăria Constanța.Din păcate pentru el, Banias a pierdut funcția pe care o deținea interimar cu 222 de voturi, înaintea lui fiind clasați Paul Brânză și Gigi Chiru cu câte 238 de voturi, în final, funcția fiind câștigată de Gigi Chiru. În ceea ce privește candi-datura la Primăria Constanța nici prin cap nu-i mai trece senatorului constănțean, acest obiectiv fiind preluat de actualul președinte Gigi Chiru.În ceea ce privește alegerile de la municipiu, pedeliștii nu au stabilit nicio dată concretă. Totuși, este posibil ca la Biroul Permanent Județean al PDL Constanța care va avea loc, sâmbătă, (8 octombrie) să se stabilească și data alegerilor de la Organizația Municipală.În schimb, sunt cunoscute deja numele unor democrat-liberali care vor candida pentru funcția de președinte al Organizației Municipale a PDL Constanța.Până în prezent, și-au anunțat intenția de a participa la competiție, actualul interimar deputatul Maria Stavrositu și deputatul Constantin Chirilă. Văzut ca al treilea potențial candidat, consilierul județean Florian Constantin nu și-a anunțat, deocamdată, oficial intenția de a candida deși, se pare că își dorește acest lucru.