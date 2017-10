Banias consideră că „PD-L Constanţa şi-a redobândit identitatea“

La un an de la scandalul din jurul „celulei Moisoiu”,

Banias consideră că „PD-L Constanța și-a redobândit identitatea“

Scandalul iscat în rândul democrat-liberalilor constănțeni în iunie anul trecut și stins abia la jumătatea lunii august și care a ținut prima pagină a ziarelor locale și centrale a constat într-o serie de excluderi, Consilii de Coordonare Locală și Județeană, numeroase încălcări ale statutului, precum și declarații de „război”. Astăzi, la un an de la tensiunile de astă vară, democrat-liberalii de la malul mării par să-și fi regăsit o oarecare liniște în interiorul partidului. În urmă cu un an Conducerea națională a partidului, prin secretarul executiv Elena Udrea, la ora actuală ministru al Turismului, se implicase, și ea, în problemele de la malul mării, în ideea de a stinge un conflict care, deși mocnea de ani de zile, a izbucnit abia după rezultatele dezastruoase pe care PD-L Constanța le obținuse la alegerile locale. „Este un rezultat care are ca motiv tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii opt ani la Constanța”, comenta, în urmă cu un an, Elena Udrea. De la excluderea, pe 5 iunie, a „nemuritorului” consilier municipal Dănuț Moisoiu din PD-L Constanța, pentru „colaboraționism cu PSD-ul”, lucrurile au luat o turnură neașteptată, chiar neplăcută, în sensul în care susținătorii sau „nepoții” săi, așa cum i-a numit chiar el, s-au coalizat în tot soiul de mișcări, celule și grupuri care convocau „comitete și comiții”, toate în încercarea disperată de a-l readuce pe Moisoiu în sânul partidului. Dorință rămasă, însă, neconcretizată și asta pentru că, ulterior dizolvării, pe 23 iunie, în ședința de Birou Permanent Național a condu-cerii organizației județene a PD-L Constanța, noua conducere a partidului, validată în seara aceleiași zile, nu a luat în calcul niciun moment o eventuală reprimire, în partid, a „colaboraționistului”. Mai mult, avocatul Ion Popescu, căci el a fost, pentru o scurtă perioadă, e drept, liderul interimar al democrat-liberalilor constănțeni, le-a exclus din partid, pe 23 iunie, și pe Narciz Amza și Mădălina Popa, pe același motiv al „fraternizării” cu PSD-ul. În perioada iulie-august au avut loc o serie de întâlniri ale contestatarilor, grupare condusă, printre alții, de Tănase Barde, cel despre care se spune că a îngropat, la Constanța, PNȚCD-ul. Totodată, mai multe scrisori semnate de susținătorii lui Moisoiu au fost trimise la centru, tot în încercarea de a obține reintegrarea în partid a „celulei Moisoiu”. Menționăm că toate demersurile au rămas fără rezultat, măsura excluderii fiind dispusă și în cazul pedeliștilor Diane Vancea, Mihai Bobe, Alexandru Crăicun și Remus Macovei. Excluderile, atitudinea tranșantă a noului președinte interimar, care ocupa atunci locul lui Stelian Duțu (fost lider județean care demisionase), față de pedeliștii apropiați PSD Constanța au alimentat valul de antipatie al contestatarilor la adresa lui Ion Popescu. Astfel că, după săptămâni întregi de scandal, de circ mediatic și declarații „de război”, el a demisionat, pe 6 august, de la conducerea partidului, PD-L Constanța rămânând din nou, într-un interval de timp foarte scurt, fără „căpetenie”. Cu toate acestea, în doar câteva zile, Biroul Permanent Județean al partidului a venit cu o nouă propunere și anume Mircea Banias. Pe 10 august BPJ-ul a anunțat nominalizarea acestuia, propunerea fiind ulterior trimisă conducerii naționale și apoi validată în BPN. Referitor la Organizația Municipală, precizăm că aici, conducerea validată anul trecut funcționează și astăzi, președinte fiind Florian Constantin, prim-vicepreședinte - Cătălin Filișan. The show must go on De atunci și până în prezent, PD-L Constanța a trecut prin două tururi de scrutin, anume alegerile generale din 30 noiembrie 2008 și cele pentru Parlamentul European, din 7 iunie 2009. În vreme ce la europarlamentare PD-L Constanța nu a avut un candidat propriu pe listă, la alegerile de astă toamnă a trimis în Parlamentul Ro-mâniei trei deputați și un senator, un scor nesperat de bun, potrivit celor mai sceptici. Și dacă în urmă cu doar două luni circulau informații potrivit cărora Stelian Duțu, fostul președinte al Organizației Județene a PD-L Constanța, exclus, și el, în vara anului trecut, și-ar dori revenirea în partid, ei bine, Duțu a infirmat, în câteva rânduri, aceste zvonuri, insistând chiar asupra ideii că, pentru el, „PD-L este un capitol încheiat”. La aproximativ un an de la preluarea conducerii, președintele Mircea Banias, senatorul Colegiului 4, se declară optimist cu privire la viitorul partidului. „Cu siguranță că lucrurile s-au schimbat, sunt mult mai clare, iar cea mai mare realizare este că am smuls partidul de sub influențele autorităților locale. PD-L și-a redobândit identitatea”, a comentat, la un an de la evenimentele care au marcat PD-L-ul, actualul lider județean, făcând trimitere, totodată, la rezultatele obținute de PD-L la ultimele alegeri. În ceea ce privește echipa cu care colaborează, Banias a declarat că, „deși nu este echipa ideală, sunt oameni care muncesc, care vor să facă politică”. Probleme nerezolvate Probleme nerezolvate există, însă, și în prezent, lucru admis și de Mircea Banias. Concret, reamintim faptul că Mădălina Popa, Dănuț Moisoiu și Florin Gheorghe sunt și acum consilieri locali, în pofida faptului că ei au fost excluși, încă de acum un an, din partid. Fără concretizare a rămas și mandatul de consilier județean al lui Gheorghiță Corbu, el nefiind validat nici până la ora actuală în CJC, ca ales județean democrat-liberal.