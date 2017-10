Banias, Chirilă, Mazăre, Mitrea şi Lupu se autoevaluează la jumătatea mandatului de parlamentar

Banias, Chirilă, Mazăre, Mitrea și Lupu se autoevaluează la jumătatea mandatului de parlamentar

Parlamentarii constănțeni aleși în sistem uninominal se apropie de jumătatea mandatului, mandat care a stat îndeosebi sub semnul crizei, dar și sub cel al tensiunilor dintre partidele din arcul guvernamental și cele din opoziție. În ceea ce-i privește pe deputații și senatorii constănțeni, aceștia sunt fie satisfăcuți de activitatea lor din această primă parte a mandatului, fie nemulțumiți din cauza faptului că nu au avut pârghiile necesare pentru a-i ajuta mai mult pe alegătorii din colegiile lor și nu numai. Cât privește intențiile lor de viitor, în ideea unei noi candidaturi pentru încă un mandat în Parlament, Mircea Banias își reafirmă intenția de a intra în cursa pentru Primăria Constanța, Constantin Chirilă lasă de înțeles că vrea să-și continue activitatea de deputat, ca și Manuela Mitrea. Alexandru Mazăre susține că e prematur să se pronunțe pe acest subiect, în vreme ce Mihai Lupu ar vrea să părăsească forul legislativ. „Salubrizarea clasei politice“ Deputatul Colegiului 4, democrat liberalul Constantin Chirilă, a declarat că la finalul acestui an va face un raport de activitate al primei jumătăți a mandatului de parlamentar, raport pe care îl va prezenta, susține el, în localitățile din colegiul său. Documentul va cuprinde „inițiativele din Parlament, aspecte ce țin de legătura cu oamenii și de angajamentele asumate în campania electorală”. Chirilă a evitat să-și evalueze activitatea de deputat pentru a-și da o notă, fiindcă este de părere că „cea mai fidelă, cea mai corectă radiografie o fac alegătorii”. El a precizat, însă, că ar fi ipocrit dacă n-ar recunoaște că, în timpul campaniei, a căzut în capcana promisiunilor ce țin mai mult de administrația locală, și mai puțin de atribuțiile unui parlamentar. Întrebat dacă balanța înclină, totuși, mai degrabă spre o mulțumire vizavi de activitatea sa de până acum - amintim aici că deputatul Constantin Chirilă a fost, din punct de vedere al inițiativelor, cel mai activ parlamentar constănțean, inițiator sau semnatar al 75 de proiecte de lege -, democrat liberalul a afirmat „nu e bine să-ți pui singur coroniță”. Cât despre o nouă candidatură, Chirilă a spus că ea depinde de evoluția vieții politice, domeniu care, nu de puține ori, i-a lăsat un gust amar, dar pentru că „actuala clasa politică are nevoie de salubrizare pe termen lung, iar visul oricărui parlamentar e să realizeze ce a început” se gândește la încă un mandat de deputat. „Prima mea candidatură va fi pentru Primăria Constanța“ Senatorul PDL Mircea Banias se declară mulțumit de activitatea sa de parlamentar de până la acest moment, însă menționează că „e drept că se putea și mai bine”, dar că neînțelegerile din Parlament, provocate fie de moțiunile simple și de cenzură, fie de puternicele divergențele de opinie asupra legilor salarizării și pensiilor au determinat anumite tensiuni. Chiar și așa, Mircea Banias a declarat că principalul său deziderat a fost acela de a susține Guvernul. În altă ordine de idei, senatorul Colegiului 4 spune că nu va prezenta, la jumătatea mandatului, un raport de activitate, dar că se va concentra, în următorii doi ani, mai mult pe inițiativele proprii. Legat de o posibilă nouă candidatură, senatorul Banias, lider al PDL Constanța, a reiterat intenția de a candida pentru Primăria Constanța, lăsând astfel de înțeles că, în funcție de context, o candidatură pentru un nou mandat în Parlament vine pe locul al doilea. Între regrete și realizări Senatorul Colegiului 3, social-democratul Alexandru Mazăre, contabilizează, la capitolul regrete, proiectul Legii plajelor, precum și pe cel al șoselei de coastă, inițiative depuse, însă, încă de acum câțiva ani, în timpul mandatului său în Camera Deputaților. Mazăre a menționat că nu este satisfăcut de activitatea sa din primii doi ani ai actualului mandat, pe motiv că PSD s-a aflat doar opt luni la guvernare și că, pe cale de consecință, nu se bucură în prezent de susținere din partea Executivului, fapt pentru care „inițiativele legislative trec mai greu”. Făcând, din nou, o trecere în revistă a proiectelor sale și menționându-le aici pe cel care prevede impunerea către toate autoritățile publice locale și centrale de a folosi, drept autoturisme de serviciu, doar mașini fabricate în România, dar și pe cel referitor la amplasarea radarelor în zonele cu o aglomerație urbană mai mare și publicarea, în Monitorul Oficial, a zonelor monitorizate „cu cel puțin cinci zile înainte de luarea acestor măsuri”, Mazăre a afirmat că n-are nicio problemă în a veni în fața oamenilor să le vorbească despre activitatea sa de senator. O nouă candidatură? „E prematur. Depinde de cum va evolua situația politică”, a conchis el. Deputatul Colegiului 8, Manuela Mitrea, susține că strict pe marginea activității din Parlament - declarații politice, întrebări și interpelări - nu are să-și facă niciun reproș. Mitrea regretă, însă, că Ministerul Transporturilor nu a alocat bani pentru reabilitarea Podului IPMC, dar a precizat, legat de acest subiect, că deși a fost una dintre temele sale de campanie, rezolvarea ei nu a depins de ea. Manuela Mitrea a declarat și că în mod categoric va candida pentru un nou mandat de deputat, în același colegiu constănțean. Nu în ultimul rând, social-democrata a anunțat că va prezenta, la fix doi ani de la preluarea mandatului său, un bilanț al activității. „Înclin să nu mai vreau un nou mandat“ Deputatul liberal Mihai Lupu explică faptul că, „vizavi de actul legislativ, nu există regrete” în ceea ce-l privește, dar că, nefiind membru al partidelor de guvernare, nu a putut ajuta prea mult administrațiile publice locale din colegiul său, or, el ar trece acest aspect mai degrabă la minusurile actualului mandat de parlamentar. Mihai Lupu a afirmat, totodată, că dat fiind actualul context înclină să nu candideze pentru un nou mandat de deputat, dar că își va prezenta, în fața alegătorilor din colegiul său, bilanțul perioadei 2008-2010.