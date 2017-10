Bani mai mulţi pentru judeţul Constanţa, îndatoriri pe măsură

Bani mai mulți pentru județul Constanța, îndatoriri pe măsură

Așa cum am mai amintit, bugetul județului Constanța a crescut, anul acesta, cu puțin peste 20% față de 2007. Mulți bani au venit de data aceasta la județ și ca urmare a amendamentelor depuse de parlamentarii constănțeni, amendamente care, din fericire, au și trecut de forurile decizionale. Deși sunt unele creșteri financiare semnificative, și îndatoririle în domeniu au crescut proporțional. Comparativ cu anul trecut, sumele alocate prin legea bugetului de stat arată astfel. Suma defalcată din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe 2008, la nivelul județului Constanța, este de 58.357.000 lei, comparativ cu 2007, când s-au alocat la început de an 33.318.000 lei. Potrivit directorului Direcției de Buget Finanțe din Consiliul Județean Constanța, Ionel Pârvu, primăriile din județ nu s-au prea grăbit să întocmească documentațiile în baza cărora să solicite bani din fondurile amintite, alții decât cei care vor fi alocați pe formula prevăzută de lege. Și în ceea ce privește bugetul alocat, tot din TVA, pentru drumurile județene și comunale, s-a înregistrat anul acesta o creștere, respectiv de la 11.559.000 lei anul trecut la 13.649.000 lei pentru 2008. Pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, s-au alocat anul acesta 242.341.000 lei, comparativ cu anul trecut, când domeniul a beneficiat de suma de 216.145.000 lei. Rectificările-s baza O creștere semnificativă, la prima vedere, a fost înregistrată anul acesta de către Direcția pentru protecția copilului și asistență socială. Dacă anul trecut direcția amintită a primit prin legea bugetului de stat suma de 15.388.000 lei, anul acesta, în legea cu pricina este prevăzută suma de 27.016.000 lei. De remarcat, însă, că suma de anul trecut era alocată numai pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, în timp ce bugetul de anul acesta este alocat atât pentru protecția copilului cât și pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap. Potrivit directorului Petre Dinică, în suma prevăzută în legea bugetului de stat pe anul 2008 nu au fost prinse și creșterile salariale survenite în urma noului contract colectiv de muncă. În plus, numai anul trecut, conform execuției bugetare de la finele anului, direcția a avut un buget de 32.000.000 lei. Diferența față de suma alocată prin legea bugetului de stat a provenit din rectificarea de la consiliul județean, potrivit directorului Dinică. Pentru anul acesta, suma de care direcția ar avea nevoie ar fi de aproximativ 52.000.000 lei, în prezent prin aceeași lege fiind acoperit numai 52,19% din necesar. Tot Dinică ne-a declarat că pentru celelalte aproape 50 de procente baza stă tot în rectificări bugetare de la CJC, dar și în contribuții ale consiliilor locale. În prezent, suma de puțin peste 27.000.000 lei acoperă numai necesarul direcției pentru primele șase luni din 2008. Până la finalul lunii ianuarie ar trebui să aibă loc și o primă ședință de consiliu județean pentru împărțirea banilor.