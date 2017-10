"Bag mâna în foc că Puiu Haşotti nu pleacă din PNL"

1

DRAGOMIR NU CREDE

Sa o luam pe rand . Nu credem ca intereseaza pe cineva daca pleaca sau nu hasotti din PNL . Chiar daca pleaca nu se mai poate face de ras deoarece asta s-a intamplat deja de multa vreme . Cei care pleaca din partid sunt niste profitori zice dl Dragomir . Dar cei care au venit la PNL ca de ex. Tararache , ce sunt ? Sunt fara valoare cei care pleaca si de mare valoare cei care vin in PNL . Logic .Ni se pare hazlie afirmatia ca dl Hasotti are caracter . Nu are , fapt dovedit de renuntarea lui la discursurile antipesediste perorate ani de zile si trecerea cu arme si bagaje in USL impreuna cu tot aliotmanul panelist . Liberal adevarat ? Asa ceva nu exista in lume , dupa cum nu exista pesedist adevarat , baba frumoasa si copil cuminte .Adevarat este doar faptul ca nu exista adevar adevarat . Si chiar daca ar pleca , cui ii pasa ? Tariceanu afirma ca este pe drumul cel bun . O fi drumul bun poate pentru el , dar nu pentru o mizerie de factiune fara viitor , o anexa a PSD in care duce mai departe valorile lichelismului politicianist . Cinstit ar fi ca dupa experienta USL , toti cei care au fost membrii PNL si au facut parte din USL , sa se duca la ALDE Tariceanu , refacand astfel USL-ul de altadata si fostii pedelisti sa mearga la PMP .