„Azi sunt la PNŢCD, dar port discuţii şi cu alţii“

Berbec e în dubii, mâine dă verdictul:

„Azi sunt la PNȚCD, dar port discuții și cu alții“

Primarul localității Vulturu, Eugen Marius Berbec, a declarat pentru Cuget Liber că nu a plecat încă de la PNȚCD, deși în urmă cu două zile, toată presa locală vuia cum că țărănistul ar fi trecut la PSD, ca urmare a „curtării” făcute de Nicușor Constantinescu. Se pare totuși că șansele ca Berbec să plece de la țărăniști sunt destul de mari pentru că, după cum afirmă chiar el, discuții există și nu doar cu aripa social-democrată. Contactat telefonic, liderul administrației locale Vulturu a menționat că „azi” (ieri - n.r.), este la PNȚCD, însă acest aspectnu-i taie dreptul de a negocia și cu alte partide. Berbec a specificat că, în cursul zilei de joi își va anunța intențiile reale.„Din punct de vedere politic, astăzi, sunt la PNȚCD. Asta nu înseamnă că nu pot discuta și cu alte partide. Așteptați până joi dacă vreți să aflați decizia mea. Voi susține o conferință de presă în care voi spune exact ce anume am decis”, a explicat Berbec. „Au existat presiuni din partea PSD“Președintele PNȚCD, Tudor Chesoi, spune că l-a vizitat pe Berbec și a discutat personal cu el aceste zvonuri privind plecarea din partid. Potrivit lui Chesoi, au existat numeroase presiuni din partea PSD asupra primarului de la Vulturu, însă acesta nu vrea să renunțe la PNȚCD. „Am fost la el acasă și am discutat acest aspect. Mi-a dat de înțeles că nu vrea să plece din partid, chiar dacă au existat presiuni asupra sa. Când ești primar și te duci la Consiliul Județean pentru că ai nevoie de sprijinul acestora, sigur că ți se fac tot felul de propuneri. Poate din punct de vedere politic este normal, nu știu cât de normal este din punct de vedere colegial. El mi-a spus că nu se pune problema plecării și că nu le-a confirmat niciodată celor de la PSD că va trece la ei. Poate le-a zis «Vom vedea» ca să scape de ei și de discuțiile pe tema aceasta. Din ce am vorbit am înțeles că Eugen nu le-a dat nicio garanție. Propuneri au fost și din partea PSD și din partea altor partide, pentru că toți știu că primarii aduc voturi, dar mie personal mi-a zis că nu vrea să plece. Rămâne să vedem care va fi decizia sa”, a explicat Chesoi.