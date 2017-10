"Avem şanse mari să ajungem în acest an la guvernare"

Cătălin Predoiu:

"Avem șanse mari să ajungem în acest an la guvernare"

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu s-a declarat convins că liberalii au șanse mari să ajungă în acest an la guvernare, adăugând că, în acest moment, PNL poate alinia două garnituri de Guvern.„Nu e vorba de a ajunge eu premier. E vorba de a înlocui această guvernare nătângă, care nu înțelege economia și e ruptă de nevoile românilor. Acesta este obiectivul și e un obiectiv colectiv al PNL. Aici nu e un joc personal. Vă rog să înțelegeți că sunt un om de echipă. Faptul că PNL mi-a făcut această onoare și m-a desemnat ca premier mă obligă de două ori. În niciun caz nu fac greșelile pe care le-au făcut mulți premieri, să creadă că reușesc fără un guvern bun și fără partid lângă tine cu care să colaborezi”, a spus Predoiu.Întrebat dacă PNL va ajunge în acest an la guvernare, Predoiu a spus că este convins că partidul are șanse mari să atingă acest obiectiv.