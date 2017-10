Primarul Viorel Bălan:

„Avem proiecte, dar nu avem bani“

Primarul localității Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, a vorbit ziarului „Cuget Liber“ despre proiectele desfășurate la momentul actual în comună. Potrivit acestuia, inițiativele desfășurate actualmente sunt cele de necesitate. Bălan a explicat faptul că contractarea unor sume importante este dificilă, chiar și în eventualitatea obținerii unei finanțări existând posibilitatea ca banii să fie „blocați” la un moment dat. Un exemplu în acest sens este proiectul privind construirea unei baze sportive finanțată prin Ordonanța de Guvern numărul 7/2006 privind Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural. Proiectul are o valoare de aproximativ 600.000 de lei noi, însă până în prezent au fost alocați doar 400.000 de lei.Întrebat ce proiecte are în desfășurare sau ce inițiative și-ar dori să imple-menteze pe viitor la Nicolae Bălcescu, primarul a replicat: „Proiecte avem destule, dar nu sunt bani. Avem și proiecte în desfășurare pentru care finanțările vin mai greu. Spre exemplu, avem baza sportivă, un proiect în valoare de 6 miliarde de lei vechi pentru care s-au alocat 4 miliarde, am reușit să facem vestiarele, să tragem curentul electric, dar mai avem de lucru, iar finanțarea lipsește. Mai avem un proiect pe dezvoltare depus pentru reabilitarea a 11 kilometri de drumuri comunale, care încă nu a fost semnat. Acesta are o valoare de peste 1,5 milioane de euro, pentru că refacerea unui kilometru de drum costă 150.000 de euro. Pe partea de infrastructură avem deja un proiect semnat, aflat în faza de licitație. Este vorba despre reabilitarea drumului de exploatare dintre Nicolae Bălcescu și Dorobanțu. Banii vor fi alocați prin măsura 125 privind îmbună-tățirea și dezvoltarea infrastructurii agricole și silvice”, a precizat edilul.Aceasta a menționat că există și acțiuni desfășurate în mod exclusiv cu bani de la bugetul local, dând exemplul împrejmuirii cu gard a cimitirului din localitate și lucrările de pregătire a școlii din comună și din satele învecinate.„Din bugetul local vom împrejmui cimitirul. De asemenea, am pregătit școlile pentru începerea anului. Școala din Dorbanțu a fost igienizată 100%, iar cea din Nicolae Bălcescu va fi reabilitată complet cu bani de la Inspectoratul școalar. Chiar vrem să vedem cum o să facem cu elevii pentru că ne dorim să reabilităm clădirea, nu vrem să pierdem finanțarea. Cred că vor trebuii să meargă într-o altă locație o perioadă”, a precizat primarul.