Primarul Vasile Neicu:

"Avem proiecte aprobate, dar banii îi primim cu mari întârzieri"

Amenajarea unui teren de sport, înființarea rețelei de apă potabilă în toate localitățile: Runcu, Nistorești, Călugăreni, Pantelimon de Sus și de Jos, introducerea sistemelor centralizate de apă și canalizare, modernizarea drumurilor intravilane, toate sunt prioritățile administrației publice locale din comuna Pantelimon pe anul în curs.Primarul Vasile Neicu este optimist că până la sfârșitul lunii octombrie lucrările la terenul de sport vor fi finalizate. Deși lucrările au fost întârziate din cauza unor greșeli de proiect, investiția în valoare de 197.000 de euro va trebui finalizată. Acest proiect este realizat din fonduri europene, iar noul teren de fotbal va fi amenajat pe fostul teren de sport și va avea tribune, vestiare, gazon natural etc.Referindu-se la lucrările de reabilitare și înființare a rețelei de apă potabilă, primarul a declarat că, zilele acestea, urmează ca gospodăriile din localitatea Runcu să fie racordate la apă potabilă. În prezent, oamenii iau apă din fântâni. Banii au fost achitați în totalitate constructorului, fiind vorba de 3,2 milioane lei. Dacă la Runcu investiția este la final, la Nistorești, implementarea proiectului s-a făcut în proporție de doar 10%. „Valoarea totală a proiectului este de 2,5 milioane de lei, la Nistorești. Vom înainta cu lucrările pe măsură ce vor sosi banii de la minister,” a declarat primarul Vasile Neicu.Nu același lucru se poate spune despre stadiul lucrărilor la Pantelimonu de Jos, Pantelimonu de Sus și Călugăreni. „Aici nu am început încă lucrările. Cum terminăm la Runcu și la Nistorești vom muta șantierul în aceste localități”, a subliniat Neicu. Valoarea proiectului la Călugăreni este de 368.954 lei, în timp ce la Pantelimonu de Jos este de 2,2 milioane lei. Pentru lucrările de racordare a localității Pantelimonu de Sus la rețeaua de apă, administrația publică locală are nevoie de 654.738 lei.Primarul Vasile Neicu a declarat că, an de an, primarii trec prin tot felul de emoții până primesc banii de la bugetul de stat.„Am venit în fața oamenilor cu niște proiecte pe care le punem în practică extrem de greu. Banii vin cu țârâita, lucrăm puțin la un proiect, apoi trecem la celălalt și tot așa. Avem proiecte aprobate, parafate, nu avem cum să le finalizăm la timp din cauză că banii îi primim cu mari întârzieri! Mai mult, în momentul în care accesăm aceste fonduri europene trebuie să dispui ca primărie de anumite sume, bani care pentru o perioadă sunt blocați!” a mai adăugat edilul Vasile Neicu.