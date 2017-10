Iohannis, mesaj de Ziua Națională:

"Avem nevoie de un nou început în politică"

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, ieri, că Ziua Națională din acest an poate fi un nou început în materie de practici, comportamente și mentalități, subliniind că este nevoie de un nou început în politică.„Știu că a fost un an dificil pentru toată lumea, marcat chiar recent de evenimente tragice, care ne-au reamintit câte lucruri încă nu funcționează, câte lucruri grave avem în toate sistemele. Dar au scos la iveală și exemple de curaj, dăruire și determinare, și mai ales o profundă dorință de schimbare. Acestei dorințe de schimbare va trebui să-i răspundem în anul ce urmează cu toții - oameni politici, instituții, partide, societate civilă, presă. Putem privi Ziua Națională din acest an ca pe un nou început, în materie de practici, comportamente și mentalități. Ne place sau nu, politica este cea care dă direcția unei societăți și prin care se exprimă interesele oamenilor. Avem nevoie de un nou început în politică”, a spus Klaus Iohannis, ieri, la Palatul Cotroceni.El a subliniat că acest nou început în politică nu înseamnă să fie „șterse cu buretele lucrurile bune care s-au întâmplat, ci să încercăm cu toții o înnoire - idei noi, abordări și atitudini noi, păstrând în același timp sta-bilitatea și echilibrul sistemului politic românesc”.„ Anul 2016 va putea fi astfel anul în care reconstruim încrederea cetățenilor în instituții, partide, dar și în oamenii care candidează în numele lor”, a mai spus șeful statului.El a mai adăugat că democrația este, în prezent, un bun național și că românii au deja o conștiință ci-vică democratică puternic înră-dăcinată.