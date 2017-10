"Avem datoria de a duce mai departe semnificaţia zilei de 24 Ianuarie"

1

interesanta activitate

Nu am vazut o activitate organizata mai bine ca la Saraiu.Primarita Gaju Mariana nu ii ajunge niciodata activitatile primaritei din Saraiu.Foarte bine ca exista competitie,vin oameni mai buni din urma.Felicitari primaritei,o activitate cu adevarat patriotica.Activitatea a fost peste asteptarile noastre,este un primar care ar trebui trimisa la Bucuresti,ii place sa atinga performante.Prima vizita in judet a prefectului la Saraiu,a facut o alegere buna,oricum in Constanta nu avea asa o activitate.