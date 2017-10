"Avem capacitatea să readucem judeţul Constanţa pe primele locuri în România la nivel de performanţă economică şi socială"

2

Gheorghe Dragomir,doar ce s-a intors de la manastire

Acest individ vorbeste ca si cum a terminat Universitatea Muncitoreasca Stefan Gheorgiu.Am inteles totusi ca tovarasul Dragomir ne va calauzi spre noi culmi de civilizatie si progres.El are "broecte" de viitor.Nu am uitat in schimb ca Dragomir a fost prietenul lui Mazare pe vremea cand si unul si altul serveau USL-ul,partidul unic.Acum,tovarasul Dragomir ne spune ca politica lui Mazare nu a fost buna.Broectul USL a fost un esec. Dragomir s-a lepadat de pacate,e curat pe suflet ca si cum s-a intors de la o manastire.Eu m-am razgandit.In calitate de votant al partidelor de dreapta,ma bate gandul sa-l aleg pe Fagadau.De ce eu nu am dreptul sa fac un USL cu tovarasul Fagadau,sa fac o alianta indreptata impotriva nemernicilor din PNL care m-au tradat.De ce noi,electoratul de dreapta trebuie sa facem o alianta cu PSD numai atunci cad vrea Cacarau,Hasotti si Dragomir ? Domn' Dragomir,am o veste proasta pentru voi.Daca pierdeti primaria Constanta veti fi nevoiti sa va prezentati in fiecare dimineata la usa lui Fagadau.Fagadau va striga prezenta slugilor din tot arcul politic.Veti fi obligati sa stati la coada cu o strachina in mana stanga si cu pliciul de muste in mana dreapta.Fagadau are muste in Primarie,ca s-a imputit treaba si acolo.Afaceri nu puteti face,de lucru nu gasiti,de furat e complicat,munca e grea pentru voi,Fagadau a promis ca are grija de penelei.